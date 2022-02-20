Samsun Büyükşehir Belediyesi gaziler derneği için yeni bina yaptırıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi gaziler derneği için yeni bina yaptırıyor

AA, Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun Büyükşehir Belediyesi gaziler derneği için yeni bina yaptırıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi için yaptırdığı binada sona yaklaşıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi için yaptırdığı binada sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazıla açıklamaya göre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi, yeni yerinde gazi ve ailelerine hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesince 308 bin liraya yaptırılan ve temel beton dökümü tamamlanarak dış duvar imalatlarına başlanan binada son rötuşlar gerçekleştiriliyor. Adnan Kahveci Parkı içinde inşasına başlanan binada gazilere daha konforlu ve modern şartlarda hizmet verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni binanın gazilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Demir, "Türk milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıkmıştır. Bu başarının yegane sahibi vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. Gazilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Adnan Kahveci Parkı'nda güzel bir alanda onlara mükemmel bir yer yaptık. Kısa sürede de tamamlayacağız. Yeni hizmet binasının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Türkiye, Samsun, Gazi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title