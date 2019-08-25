Samsun Büyükşehir Belediyesi, evlerinde mahsur kalan vatandaşların botlarla kurtarılma anlarını...

25.08.2019 18:12

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanları botlarla kurtardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, itfaiye ekiplerinin Salıpazarı ve Terme ilçelerindeki selde mahsur kalan 47 kişiyi kurtardığını, su kesintilerine karşı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) bölgede belirli noktalarda içme suyu temin ettiğini belirtti.

Salıpazarı ve Terme ilçelerinde yaşanan sel baskınlarının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Demir, şöyle devam etti:

"İtfaiye Daire Başkanlığı sel bölgelerine 8 motopomp ve ekipman gönderdi. Toplamda 22 itfaiye personeli ve 20 cankurtaran, 16 motopomp, 2 bot, 1 kurtarma aracı ve 3 itfaiye aracı ile Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde kurtarma çalışmaları yaptı. Pek çok adrese su ve erzak ulaştırıldı. Terme ve Salıpazarı belediyelerine motopomp desteği verilerek su tahliye işlemleri gerçekleştirildi."

Her 2 ilçede çalışmaların halen sürdüğünü aktaran Demir, "Ayrıca Terme ilçemizde yaşanan su kesintilerinde halkımızın mağduriyet yaşamaması için şehrin belirli noktalarında SASKİ mobil ekipleri tarafından içme suyu temini sağlanıyor. Koordinasyon eksikliği yaşanmaması için SASKİ'nin 8 tankerinin sevk ve idaresi, Terme Belediyesine verilmiş durumda." ifadesini kullandı.

Başta altyapı olmak üzere tüm aksaklıkları en kısa sürede gidereceklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Metrekareye 140 kilogram yağışın düştüğü bir sel felaketi yaşadık. Salıpazarı'nda 2 vatandaşımızın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde hayatın normale dönmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Başta altyapı olmak üzere tüm aksaklıkları en kısa sürede gidereceğiz. Termeli ve Salıpazarlı hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Bu arada Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanların botlarla kurtarılma anlarının görüntüsünü paylaştı.

Kaynak: AA