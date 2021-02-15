Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına hazır

Samsun'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun'da kuvvetli sağanak, soğuk hava ve kar yağışı beklendiği uyarısından sonra karla mücadele ekipleri 178 araç ve 308 personel ile görev yapmaya başladığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme araçlarıyla vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada çalışmalarını sürdüğü anlatılan açıklamada, araç sahiplerinin seyahat ederken kış lastiklerinin takılı olması ve karlı havalarda takip mesafelerini korumalarını hiçbir zaman ihmal etmemeleri gerektiği vurgulandı.

Samsun genelinde tüm araç, ekipman ve personelleriyle karla mücadeleye hazır olduklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Fen İşleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve SASKİ ekiplerimiz, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına hazır şekilde bekliyor. Ana arterler başta olmak üzere yolların kapanma durumu söz konusu olduğunda derhal müdahale edebilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun