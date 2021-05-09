Samsun Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı

Samsun Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte yaşayan başta şehit anneleri olmak üzere, engelli kadınlara ve engelli çocukları olan fedakar annelere 'Anneler Günü' hediyesi verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte yaşayan başta şehit anneleri olmak üzere, engelli kadınlara ve engelli çocukları olan fedakar annelere 'Anneler Günü' hediyesi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Anneler Günün'de şehit annelerini, engelli kadınları ve engelli çocukları olan anneleri unutmadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tüm bu annelerin kapılarını tek tek çalarak Anneler Günü'nü kutlayıp hediyelerini verdi.

Anneler Günü nedeniyle başta şehit anneleri, engelli kadınlar ve engelli çocukları olan annelere hediyeler ulaştırarak onları bugünde bir nebze olsun mutlu etmek istediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Tüm annelerimiz bizim için çok kıymetli. Ancak şehit annelerimizin hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri var. Vatanımız için bir dakika bile tereddüt etmeden canlarını feda eden şehitlerimizin kıymetli anneleri bizlerin başının tacıdır. Onlar bize şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Bu kapsamda Anneler Günü nedeniyle şehit annelerimizin yanında olmak, onları ziyaret etmek istedik. Onları mutlu etmek hepimizin boynunun borcudur. Yine ayrıca engelli çocukları olan ve engelli kadınlarımız da bizler için çok kıymetli. Engelli evlatlarını gözlerinden sakınan, onların bakımı ve ihtiyaçlarını karşılamak için sabırla gayret gösteren fedakar annelerimizin de Anneler Gününü kutluyorum." - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı
Samsun Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı
Samsun Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ali Koç Salih Uçan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun Büyükşehir Belediyesi anneleri unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:05:46. #1.14#

title