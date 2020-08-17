Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi son toplantısı
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi son toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "ABD Başkan adayı Joe Biden'in sarf ettiği sözler, sarf ediş şekli itibariyle ne kadar aciz durumda oldukları, dünyada demokrasi ve insan hakları derken nasıl bir çifte standardı veya nasıl bir uygulamanın içinde olduklarını göstermiştir" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi son toplantısı
17.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:51

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "ABD Başkan adayı Joe Biden'in sarf ettiği sözler, sarf ediş şekli itibariyle ne kadar aciz durumda oldukları, dünyada demokrasi ve insan hakları derken nasıl bir çifte standardı veya nasıl bir uygulamanın içinde olduklarını göstermiştir" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı son toplantısı Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Tüm siyasi parti grupları ABD Başkan adayı Joe Biden'in sarf ettiği sözlere tepki göstererek, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Toplam 43 maddenin görüşüldüğü mecliste 7 madde oy çokluğu ile 36 madde ise oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde meclis açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde kentsel dönüşüm, depreme dayanıksız köhnemiş yapıların dönüşümü noktasında büyük bir gayret sarf ediliyor. 17 Ağustos depreminden bu zamana çok yol kat edildi ama hala daha kat edilecek yolumuz var. Samsun'da da çok etkin ve kalıcı bir şekilde de kentsel dönüşüm meselelerini çözmek için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Canik Yeni Mahalle'de 696 konut ihalesi yapılıp, inşası başladı. Eylül ayında da Kıranköy'de 700 konut ihalesi yapılacak. Bin 508 dükkanlık sanayi dönüşümü projesinin de ihalesi 28 Eylül'de yapılacak. Bu ihaleler yapıldıktan sonra inşallah Samsun'da özellikle depreme dayanıksız, köhnemiş, fonksiyon kaybına uğramış bir kısım dokularımızı inşallah mühendislik, bilim ve teknoloji ile kaliteli yapılaşmanın gereğini de yerine getirerek, bunları da sağlamış olacağız. Bu vesile ile 17 Ağustos depreminde rahmetli olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Joe Biden sarf ettiği sözlerle ne kadar aciz durumda olduklarını gösterdi"

Joe Biden'in Türkiye aleyhine sarf ettiği sözlere de değinen Başkan Mustafa Demir, "ABD Başkan adayı Joe Biden'in sarf ettiği sözler, sarf ediş şekli itibariyle ne kadar aciz durumda oldukları, dünyada demokrasi ve insan hakları derken nasıl bir çifte standardı veya nasıl bir uygulamanın içinde olduklarını göstermiştir. Türkiye'nin, coğrafyamızın üzerinde bu tür oyunlar çok yüzyıllardır devam ediyor. Etmeye de devam edecek. Onlar niyetlerinden vaz geçmeyecekler. Temennimiz akıllarını başlarına almaları. Biz millet olarak onların her zaman bu küstahlıklarını, bu hadsizliklerini boşa çıkartacak güce, enerjiye, birliğe, beraberliğe ve istikamete Allah'ın izniyle sahibiz" şeklinde konuştu.

"Sel konusu da deprem kadar önemli"

Sel konusunun da depremler kadar önemli olduğunun altını çizen Başkan Demir, şunları söyledi:

"Sel konusu da deprem konusu gibi önemli bir konu. Dere kenarlarına konutlar yapılıyor. Sel de olmayınca, 'Oh ne güzel, dere kenarında manzarası güzel yer' deniyor. Ama burası sel alanı. Sel, her şeyi silip, süpürüp götürüyor. Bunun için zemin etütlerinin düzenlenmesi gerekiyor. Heyelanlı bölge çok kötü bir şey. Dünya hep hareket halinde. Zeminde bir şey olduğunda yapılar bir anda yok olabiliyor. Onun için Samsun'da çok dikkatli bir şekilde bu konuların takipçisiyiz. Gelecek nesillere tehlike oluşturacak, bugünkü bizim aldığımız gerekli teknik incelemeyi yetersiz yapmaktan mütevellit bir karadan inşallah gelecek nesillere böyle bir yük getirmiyoruz, getirmeyeceğiz. Şu anda çalışmalarımız var. Bu tip bölgelerde çok ciddi jeolojik etüdü yaptırdığımız bölgeler var. İnşallah bunların neticesinde Samsun'da geleceğe yönelik, vizyonel, plansız alanlarda plan noktasında da meclisimizin gündemine gelecek."

Meclisten detaylar

Öte yandan mecliste SAMULAŞ A. Ş.'nin 25 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesi maddesi, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Ayrıca Çarşamba İlçesinde bulunan Beylerce Mahallesi'ndeki 2000 Sokak'ın adı Şehit Fatih Ataseven Caddesi olarak değiştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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