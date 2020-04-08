Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı - Haber
Mustafa Demir, Samsun, Yerel

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı 18 maddeden 17'si oy birliği ile karara bağlandı, 1 madde oy çokluğu ile geçti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Tenceresi kaynamayacak olan her vatandaşın vebali ve sorumluluğu bizlerin omuzunda" "Samsun vaka...

08.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:28

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

18 maddeden 17'si oy birliği ile karara bağlandı, 1 madde oy çokluğu ile geçti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

"Tenceresi kaynamayacak olan her vatandaşın vebali ve sorumluluğu bizlerin omuzunda"

"Samsun vaka sayısında ortalamanın altında, iyileşme sayısında ortalamanın üstünde"

"Toybelen Sanayi Sitesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 milyar TL'lik yatırım yapacak, Derecik ve Canik Kentsel Dönüşüm Projeleri bu yıl başlayacak, Terme Çayı Islah Projesi de bu yıl hayata geçirilecek"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında görüşülen 18 maddenin 17'si oy birliğiyle, 1 tanesi ise oy çokluğu ile kabul edilerek karar bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı 1'inci Birleşimi, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında olağanüstü toplanan mecliste 18 gündem maddesi görüşüldü. Meclisin açılışında konuşan Başkan Demir, önemli bilgiler verdi.

Korona virüsü tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Korona virüsü ülkemizde görülmeden önce tedbirlerimizi almaya başlamıştık. Toplu ulaşım araçlarında ise daha dikkatli olduk. Toplu taşıma araçlarını her sefer dönüşünde dezenfekte ediyoruz. İlk günden itibaren bu çalışmaları devam ettik. Sosyal mesafe konusunda da otobüs ve tramvaylarda oturma düzenlerini gerçekleştirdik. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ardından belediyemizin Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 2 bin 300 tane yaşlı bakım programı vardı. Hem onlara hem de onların dışına programı genişleterek şu anda yaklaşık 4 bin vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Özellikle eldiven, maske, hijyen malzemesi noktasında ihtiyaçlarını acilen karşıladık. Alışveriş ihtiyaçlarını da temin ediyoruz. Erzak ve malzeme noktasında talepleri olduğunda da onları anında karşılıyoruz" dedi.

"Tenceresi kaynamayacak olan her vatandaşın vebali ve sorumluluğu bizlerin omuzunda"

Bu süreçte sosyal yardımların da devam ettiğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Şu ana kadar belediyemiz 5 binin üzerinde vatandaşımıza erzak noktasında yardımcı oldu. Önümüzde kritik zamanın biraz uzama ihtimali var. Ramazan ayı da geliyor. Onları da planlıyoruz. Tahmin ediyorum, 50-60 bin civarında bir talep olması söz konusu. Bununla ilgili de hazırlıklarımızı bir taraftan yapıyoruz. Sosyal destek birimlerimiz vasıtasıyla da vefa grupları kaymakamlıklarımızın öncülüğünde çalışıyor. İlçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte inşallah insanlarımızın her türlü yanında olmayı başaracağız. Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle; 'Bu süreçte tenceresi kaynamayacak olan her vatandaşın vebali ve sorumluluğu bizlerin omuzunda.' Bu konu hakkında elimizden geleni yapmada bu güne kadar hiçbir eksiklik olmadı, bundan sonra da olmaz inşallah" diye konuştu.

"Samsun vaka sayısında ortalamanın altında, iyileşme sayısında ortalamanın üstünde"

Samsun'daki vaka ve iyileşme sayılarından da bahseden Demir, şunları söyledi:

"Yakın zamanda Sağlık İl Müdürümüz ile bir görüşme yaptık. Türkiye'de sağlık ve tedavi hizmetleri noktasında en iyi olan iller arasındayız. Şu anda vaka ve tedavi noktasında iyi durumdayız. Yani tedaviye cevap veren, iyileşen hasta noktasında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Vaka sayısı noktasında da Türkiye ortalamasının altındayız. Bu da Samsun'a daha önce yapılan sağlık yatırımlarının çok önemli rol oynadığını ve sağlık çalışanlarımızın bu konudaki gayretiyle böyle bir portföye ulaşmış olduk. Bu arada yurt dışından gelen 400 tane öğrenciyi burada karantina ettik. Yine buna benzer izolasyon noktasında olan 1-2 hadise oldu. Onları da başarı ile gerçekleştirdik. Onların beslenme, hizmet, çöp ve temizlik noktasında belediyemiz çalıştı."

Yatırım müjdeleri

Başkan Demir ayrıca Toybelen Sanayi Sitesi alanının yapılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokolün yapıldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu proje için 1 milyar TL yatırımda bulunacağını, Derecik ve Canik Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bu yıl başlayacağını, Terme Çayı Islah Projesi'nin de bu yıl hayata geçireceğini müjdeledi.

18 maddeden 17'si oy birliği ile karara bağlandı, 1 madde oy çokluğu ile geçti

Başkan Demir'in konuşmasının ardından gündeme alınan 18 madde, komisyonlarda görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyon toplantısı, meclis toplantısının yapıldığı toplantı salonunun üst katında yapıldı. Komisyonlarda görüşülen maddeler, karara bağlanmak üzere tekrar meclise havale edildi.

Mecliste görüşülen maddelerden 17'si oy birliği, 1 tanesi ise oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesinde yer alan "Araç alımlarıyla ilgili 5 milyon 308 bin TL'lik kredi talebi" ve gündemin 2'nci maddesinde bulunan, "Yapılacak ola kapalı-açık otopark, sosyal-kültürel tesis ve 22 adet uygulama projesinde kullanılmak üzere talep edilen 15 milyon 535 bin TL'lik kredi talebi" maddesi oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri arasındaki "Atakum Belediye sınırları içerisine itfaiye alanı yapılması" maddesi, CHP üyeleri tarafından ilçe belediyesinin muhatap alınmadığı gerekçesiyle oy çokluğu ile meclisten geçti.

Maske ve eldiven takarak toplantıya katılan meclis üyelerinin sağlık görevlilerince ateş ölçümleri de yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haber
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haber
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haber
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti
Adanalı vatandaşın maske tepkisi: Bu virüs siyonist oyunu
Adanalı vatandaşın maske tepkisi: Bu virüs siyonist oyunu
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Ateş Nisan Polis
Şu an buradasınız: Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 19:40:03. #1.15#
title