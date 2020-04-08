Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
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Mustafa Demir, Samsun, Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında görüşülen 18 maddenin 17'si oy birliğiyle, 1 tanesi ise oy çokluğu ile kabul edilerek karar bağlandı.

08.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:26
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında görüşülen 18 maddenin 17'si oy birliğiyle, 1 tanesi ise oy çokluğu ile kabul edilerek karar bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı 1'inci Birleşimi, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında olağanüstü toplanan mecliste 18 gündem maddesi görüşüldü. Meclisin açılışında konuşan Başkan Demir, önemli bilgiler verdi.

Korona virüsü tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Korona virüsü ülkemizde görülmeden önce tedbirlerimizi almaya başlamıştık. Toplu ulaşım araçlarında ise daha dikkatli olduk. Toplu taşıma araçlarını her sefer dönüşünde dezenfekte ediyoruz. İlk günden itibaren bu çalışmaları devam ettik. Sosyal mesafe konusunda da otobüs ve tramvaylarda oturma düzenlerini gerçekleştirdik. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ardından belediyemizin Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 2 bin 300 tane yaşlı bakım programı vardı. Hem onlara hem de onların dışına programı genişleterek şu anda yaklaşık 4 bin vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Özellikle eldiven, maske, hijyen malzemesi noktasında ihtiyaçlarını acilen karşıladık. Alışveriş ihtiyaçlarını da temin ediyoruz. Erzak ve malzeme noktasında talepleri olduğunda da onları anında karşılıyoruz" dedi.

"Tenceresi kaynamayacak olan her vatandaşın vebali ve sorumluluğu bizlerin omuzunda"

Bu süreçte sosyal yardımların da devam ettiğini ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Şu ana kadar belediyemiz 5 binin üzerinde vatandaşımıza erzak noktasında yardımcı oldu. Önümüzde kritik zamanın biraz uzama ihtimali var. Ramazan ayı da geliyor. Onları da planlıyoruz. Tahmin ediyorum, 50-60 bin civarında bir talep olması söz konusu. Bununla ilgili de hazırlıklarımızı bir taraftan yapıyoruz. Sosyal destek birimlerimiz vasıtasıyla da vefa grupları kaymakamlıklarımızın öncülüğünde çalışıyor. İlçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte inşallah insanlarımızın her türlü yanında olmayı başaracağız. Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle; 'Bu süreçte tenceresi kaynamayacak olan her vatandaşın vebali ve sorumluluğu bizlerin omuzunda.' Bu konu hakkında elimizden geleni yapmada bu güne kadar hiçbir eksiklik olmadı, bundan sonra da olmaz inşallah" diye konuştu.

"Samsun vaka sayısında ortalamanın altında, iyileşme sayısında ortalamanın üstünde"

Samsun'daki vaka ve iyileşme sayılarından da bahseden Demir, şunları söyledi:

"Yakın zamanda Sağlık İl Müdürümüz ile bir görüşme yaptık. Türkiye'de sağlık ve tedavi hizmetleri noktasında en iyi olan iller arasındayız. Şu anda vaka ve tedavi noktasında iyi durumdayız. Yani tedaviye cevap veren, iyileşen hasta noktasında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Vaka sayısı noktasında da Türkiye ortalamasının altındayız. Bu da Samsun'a daha önce yapılan sağlık yatırımlarının çok önemli rol oynadığını ve sağlık çalışanlarımızın bu konudaki gayretiyle böyle bir portföye ulaşmış olduk. Bu arada yurt dışından gelen 400 tane öğrenciyi burada karantina ettik. Yine buna benzer izolasyon noktasında olan 1-2 hadise oldu. Onları da başarı ile gerçekleştirdik. Onların beslenme, hizmet, çöp ve temizlik noktasında belediyemiz çalıştı."

Yatırım müjdeleri

Başkan Demir ayrıca Toybelen Sanayi Sitesi alanının yapılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokolün yapıldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu proje için 1 milyar TL yatırımda bulunacağını, Derecik ve Canik Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bu yıl başlayacağını, Terme Çayı Islah Projesi'nin de bu yıl hayata geçireceğini müjdeledi.

18 maddeden 17'si oy birliği ile karara bağlandı, 1 madde oy çokluğu ile geçti

Başkan Demir'in konuşmasının ardından gündeme alınan 18 madde, komisyonlarda görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyon toplantısı, meclis toplantısının yapıldığı toplantı salonunun üst katında yapıldı. Komisyonlarda görüşülen maddeler, karara bağlanmak üzere tekrar meclise havale edildi.

Mecliste görüşülen maddelerden 17'si oy birliği, 1 tanesi ise oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Gündemin ilk maddesinde yer alan "Araç alımlarıyla ilgili 5 milyon 308 bin TL'lik kredi talebi" ve gündemin 2'nci maddesinde bulunan, "Yapılacak ola kapalı-açık otopark, sosyal-kültürel tesis ve 22 adet uygulama projesinde kullanılmak üzere talep edilen 15 milyon 535 bin TL'lik kredi talebi" maddesi oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddeleri arasındaki "Atakum Belediye sınırları içerisine itfaiye alanı yapılması" maddesi, CHP üyeleri tarafından ilçe belediyesinin muhatap alınmadığı gerekçesiyle oy çokluğu ile meclisten geçti.

Maske ve eldiven takarak toplantıya katılan meclis üyelerinin sağlık görevlilerince ateş ölçümleri de yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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