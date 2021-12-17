Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi "Karbon ayak izinin sıfırlanması" sertifikası aldı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, "2021 yılı Meclis toplantıları karbon ayak izinin sıfırlanması" sertifikasını almaya hak kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca, 2021 yılı başında Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarıyla ilgili karbon salımının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yıl boyunca meclis toplantılarının gerçekleştirildiği salona ait ısınma ve aydınlatmada kullanılan enerji miktarı ile meclis üyelerinin araçlarıyla toplantıya gelirken tükettikleri yakıt miktarının yanı sıra kentte yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarıyla ne kadar emisyon salımına engel olunduğu hesaplandı.

Yapılan hesaplamalar sonucunda 2021 yılı boyunca ortaya çıkan emisyon miktarının 26 ton olduğu belirlendi. Bununla ilgili belgeler, karbon ayak izi ile ilgili belge vermeye yetkisi bulunan ve merkezi İsviçre'de yer alan Climate Positive Action'a gönderildi.

Climate Positive Action, yaptığı değerlendirmenin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesinin, "2021 yılı meclis toplantıları karbon ayak izinin sıfırlanması" sertifikasını almaya hak kazandığını belirledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, Paris Anlaşması'nın geçen aylarda TBMM'de onaylandığını hatırlattı.

Belediyenin tüm faaliyetlerinde 2053 vizyonunda emisyonu sıfıra indirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Demir, "Öncelikle Büyükşehir Meclisimizin tüm çalışmalarıyla ilgili sıfır emisyon hedefini sağladık ve bunu sertifikalandırdık. Çalışmayı özellikle kentte bilinç ve farkındalığı artırmak için Meclisten başlattık. Karbon salımını Mecliste nötrlemenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Enerji tasarrufu konusunda Türkiye ve dünyaya örnek olacak projeler ürettiklerine dikkati çeken Demir, "Bu kapsamda hazırladığımız çamurdan, çöpten elektrik enerjisi elde edilmesi projesi, çevreci ulaşım projeleri, arıtma tesisleri gibi örnek çalışmalarla yarının tedbirini de alıyoruz. Türkiye'nin çevreye en duyarlı Meclisi de biziz. Bu da bir sertifika ile bizlere teslim edildi. Belediye olarak hiçbir kirliliğe izin vermiyoruz." diye konuştu.

Sıfır emisyon hedefini tüm çalışmalarında uygulayan illerden olmak istediklerini vurgulayan Demir, "Büyükşehir bu konuda da öncülük yapıyor. Özellikle Sıfır Atık Projesi. Cumhurbaşkanımızın eşleri hanımefendi tarafından desteklenen çalışmalarda da Samsun olarak, ilçe belediyeleriyle entegre şekilde proje yürütüyoruz. Bu konuda da ipi göğüslemeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesinin çevre konusunda son derece duyarlı çalışmalar ortaya koyduğunu, sanayi tesisleri, özel sektör ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "Yenilenebilir enerji konusunda da çalışmalarımız var. Bu konuda yatırımlar sürüyor. Tüm çalışmalarımızı toparladığımızda çevreye duyarlı çalışmalara öncülük yapma noktasında teknolojiyi de en üst düzeyde kullanarak, teknik kapasitemizi artırarak tüm uygulamalarımızda halkımızın farkındalığını geliştirerek emin adımlarla geleceği yürüyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen de yaşanabilir ve iklim dostu bir Samsun için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı içinde ortaya koyduğu karbon ayak izinin nötrlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tulumen, "Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan elde ettiğimiz enerji ile belli bir miktar emisyon salımına engel oluyoruz. Emisyona neden olarak gördüğümüz Meclis toplantılarında ne kadar salım olduğunu hesapladıktan sonra buradaki miktarı diğer taraftaki miktarla dengelemiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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