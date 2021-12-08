Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, toplam bütçesinin yüzde 60'ını direkt yatırıma ayırabilen bir belediye hüviyetine kavuştuklarını, ayrıca Türkiye'nin en çevreci meclisi olduklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemde yer alan 45 gündem maddesi ve 3 gündem dışı madde daha kapsamlı incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edilirken, 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu da meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Türkiye'nin en çevreci meclisi

Meclis açılışında kendilerine verilen karbon emisyon sertifikası hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Demir, İsviçre merkezli Climate Positive Action'ndan alınan 'Samsun Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Meclis Toplantılarının Karbon Ayak İzinin Sıfırlanması Belgesi' hakkında, "Karbon salınımını sıfırlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çevreye en duyarlı meclisiyiz. Bu da bir sertifika ile bizlere teslim edildi. Belediye olarak hiçbir kirliliğe ve gaz salımına izin vermiyoruz. Bu çok önemli bir proje. Özellikle atık ve geri dönüşüm noktasında da öncü çalışmalara imza atıyoruz. Bu proje kapsamında Karadeniz havzasında bulunan 5 ülkeyle müşterek bir proje çalışmasındayız" dedi.

"Toplam bütçesinin yüzde 60'ını direkt yatırıma ayırabilen bir belediyeyiz"

Maddelerin havalesinin ardından CHP grubundan gelen soru önergelerini de cevaplandıran Başkan Demir, "Sayıştay raporları konusunda 2019 yılından dikkat çekici 3 konu yazılmış. Belediyede yoğun tempo içerisinde çalışan arkadaşların elektronik yazılımlar da dahil birçok konuda Türkiye'ye örnek olacak düzeye gelmiştir. Doğrudan teminlerle ilgili konuda örneğin; 'kamyon bulunamıyor, 1 tane kamyon buluyorsunuz toplam kamyon kiralamasını ihale edecekmiş' gibi yorumlayabilirsiniz. İhale edince de teklif gelmiyor. Bu sefer de 1 kamyon 1 kamyon buldukça kiralıyorsunuz. Bu yöntemler buradan çıkmaktadır. Bizim yatırım bütçemiz bütçe incelendiğinde yüzde 40'lar civarında görünüyor. Aslında o doğru değil. Bizim yatırıma giden kaynaklarımız yüzde 60'ı buluyor. Toplam bütçesinin yüzde 60'ını direkt yatırıma ayırabilen bir belediye hüviyetine geldik. Burada da soru önergesi veren meclis üyelerimiz dahil herkesin katkısı ve emeği var" diye konuştu.

Gündem maddeleri ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra mecliste ele alınacak. - SAMSUN