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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi
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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il genelinde kamulaştırılacak alanların belli olduğunu ve kamulaştırma sonucunda kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi
08.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:42

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il genelinde kamulaştırılacak alanların belli olduğunu ve kamulaştırma sonucunda kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'nın ilk oturumu Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak, gerekli sağlık önlemleri alınarak yapıldı. "610 milyon TL kredi kullanımı" maddesinin de içinde olduğu 17 gündem ve 4 gündem dışı madde olmak üzere toplam 21 madde oy birliği ile görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

"Türk-İş Eğitim Merkezi'nin kütüphane için kamulaştırma çalışmaları devam ediyor"

Toplantıya başkanlık yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meclisin sonunda devam eden kamulaştırma yatırımları hakkında önemli bilgiler verdi. Başkan Mustafa Demir, "Samsun'da kamulaştırılacak yerler belli. Otopark yapımı ile ilgili Canik'te 2 ada tespit ettik. Çiftlik'in alt ve üstünde 2 ada tespit ettik. Bunların dışında yeni ada tespiti söz konusu değil, otopark için kamulaştırmada. Bir de Anakent İş Merkezi aynı amaçla kamulaştırma çalışması içerisinde. Atakum'daki Türk-İş Eğitim Merkezi'nin kütüphane için kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Terme'de de yeni bir hükümet konağı, belediyeye orada bir alan ile ilgili orada bir kent merkezi oluşturmak için Fiskobirlik'e ait olan bir arazi için kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bunlarla ilgili kamu yararına kararlar var. Bunlar meclisten alınan ve doğru kararlardır. İmar tadilatı yaptığımız kararlar var. Bunların dışında vatandaşları tedirgin edecek bir şey söz konusu değil" dedi.

"Kamulaştırma konusunda rıza ile anlaştığımız birçok vatandaş var"

Kamulaştırma konusunda rıza ile anlaşılanların dışında mahkeme ile anlaşma yoluna gidilenlerin de olduğunun altını çizen Mustafa Demir, "Biz özellikle kamulaştırmadaki değer tespitinde aşırı hassasiyet gösteriyoruz. Ama belediyelerin bu tespiti yapması için belirli prosedürleri var. Belediye kendi kafasına göre bunu yapamıyor. Bazen gerçek fiyatlarla uyuşmayabiliyor. Zaten uyuşanlar hemen gelip rıza ile anlaşıyor. Şu anda da epey bir anlaşan var. Bizim tebligatta belirttiğimiz rakamı kabul eden ve rıza ile anlaşanlar var. Kabul etmeyip, kamulaştırmayı yargı kararına bağlayanlar da var. Bunların içerisinde bir de meclis üyemiz var. Verilen fiyatı uygun görmedi diyelim. Şu anda mahkemelerden bilirkişi çıkartıyorlar. Hakikaten rayiç ve doğru değeri buluyorlar" diye konuştu.

"Saathane kamulaştırmasında rıza ile anlaşılanların oranı yüzde 80"

Saathane civarındaki kamulaştırma çalışmaları hakkında da bilgi veren Demir, şunları söyledi:

"Devam eden daha önceki yönetimler döneminde kamulaştırılan yerler var. Saathane'de Büyük Cami'nin önünde, Taşhan'ın oradaki bölgede çalışma devam ediyor. Orada uygulama projesini bitirdik. Şu anda rıza ile kat karşılığı sözleşme yaptıklarımız var. Bu sayı yüzde 80'in üzerinde. Az sayıda bir kamulaşma yine devam ediyor. Rıza ile bizimle anlaşmayan kısım ile ilgili çalışma devam ediyor. Saathane Meydanı'nda 2. bir çalışmayı da başlatıyoruz. Amacımız hiçbir vatandaşı mağdur etmek değil. Gayrimenkulünü, dairesini, dükkanını kamulaştırdığımız arkadaşımızın eline geçen para ile hemen hemen aynı şartlarda veya daha iyi şartlarda piyasada belki de daha uygun şartlarda gayrimenkul bulma şansı var. Ama neticede kamulaştırma, orayı kullanan, ticaret yapan insanımızın taşınması bile bir nevi süreç ve zaman istiyor. Bunu da anlıyoruz. Ama bu şehrin geleceği için, Samsun'un geleceği için daha az problemli, sağlıklı ve insanlarımızı mutlu edecek bir şehir için bunları da yapmamız gerekiyor. Bu konuda müsterih olun. Belediye yönetimi olarak biz bir hata yaparsak zaten yargı süreci onu düzeltiyor. Kamulaştırma konusunda tereddüdü olan vatandaşlarımız, belediyemizden bilgi alabilirler. Bu çalışmalarımızı da yaptığımızda kamulaştırılan yerlerin etrafı da ciddi bir değer artışına sahip olacak. Kamulaştırdığımız yerlerdeki arkadaşlarımızı da asla mağdur etmeyiz. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın."

Meclisten komisyonlara havale edilen maddeler komisyonda görüşüldükten sonra karara bağlanmak üzere tekrar meclisin kabulüne sunulacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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