Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz İstifa Etti
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı. Başkan Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. - SAMSUN