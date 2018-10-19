Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Hemşehrileriyle Buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Başkent'teki Samsunlu siyasetçi, bürokrat ve iş adamları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ankara'daki Samsunlu siyasetçi, bürokrat ve iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Özel bir otelde gerçekleşen akşam yemeği programına çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi katıldı. Samsun'u tanıtan kısa filmden sonra konuşan Başkan Şahin, Samsun'un tarımıyla, sanayisiyle ve turizmiyle ilgili önemli çağrılarda bulundu. Samsun'da yapılan çalışmalardan bahseden Şahin, "Samsun'un gelişmesi, kalkınması ve hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşması adına merkezde yapmış olduğumuz çalışmaları Samsun dışındaki hemşehrilerimizle de paylaşarak onlarında görüşlerini ve önerilerini alarak destekleriyle birlikte inşallah yolumuza devam ederiz. Bu toplantımızın da asıl amacı budur. Bafra'yı yeniden inşa ettik diyebilirim. Büyükşehir'in çalışma sınırları il sınırlarını kapsadı. Bu göreve başladığımdan beri gece gündüz demeden çalışıyorum. Belediye çalışmalarımız devam edecek. 180 tane projenin çalışmaları devam ediyor. O projelerin maliyeti yaklaşık olarak 1 milyar Türk lirası civarında. Bunun yanında Samsun'un kalkınması için neler yapabiliriz? Bunu da düşünüyoruz. Biz herkesin önerilerine açığız" dedi.

"Samsun artık büyük bir tarım şehri"

Bakanlara yapılan ziyaretler sonrası çok güzel neticeler aldıklarını belirten Şahin, "Tersane alanı yaklaşık 1 dönüm boştu. Samsun'da da Organize Sanayi Sitesi bölgesi dolmuştu. Bununla ilgili yapılan görüşmeler sonucunda, çiftliğin deniz tarafındaki 2 bin dönümlük alanı da oradan alarak yaklaşık 3 bin dönüm alanı Organize Sanayi Bölgesine kattık. Samsun'da yatırımlar bu anlamda da devam edecek. Artık Samsun büyük bir tarım şehri" ifadelerini kullandı.

Samsun'da bu yaz otellerde yer bulunmadığını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun oteller mezarlığı olacak deniyordu. Fakat öyle olmadı. Otellerde yer bulunamıyor artık. Bugün Samsun herkesin kabul ettiği gibi bir sağlık kenti olarak görülüyor. Devletin de her türlü yatırımını aldık. Spor tesislerine de sahibiz. Samsunspor da iyi gidiyor. Biz düştük ama yiğit düştüğü yerden kalkar. Samsunumuz bundan sonra bir spor kenti de olacaktır. Bizim bulunmuş olduğumuz coğrafya, çok zor bir coğrafya. Bizim gelişmemizi kalkınmamızı istemeyen güçler tabi ki olacaktır. Eskiden güçlü devletler askeriyle bir ülkeyi işgal ederdi. Fakat artık öyle bir şey yok. Bir ve beraber olduğumuzda bu oyunları inşallah bozacağız. Bu birlikteliğimiz inşallah devam eder. Ekonomik anlamda da savaşlar devam ediyor görüyorsunuz. Bu kötü, zor günleri de aşacağız. Konu memleket meselesi olduğunda hep birlikte olacağımıza inanıyorum. Samsun'a yatırım yapmak için iş adamlarımızı davet ediyorum. Sadece Samsunlu iş adamları değil onların arkadaşlarını da Samsun'a davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA