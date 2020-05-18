Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den Kadir Gecesi mesajı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen Kadir Gecesi'ne kavuşmaktan dolayı duyulan mutluluğu ifade etti.

Duaların ve tövbelerin kabul olduğu, birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek ramazan ayında, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin manevi hazzını yaşadıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Fırsat kapısının açıldığı bu gecenin kadrini bilenlerden olabilmenin ümidini taşıyoruz. Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, bu gecenin birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, huzur, barış ve esenliğe ulaşmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olan ramazan ayının sonunda günahlarımızdan arınmış olarak bayrama kavuşmayı diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor, tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA