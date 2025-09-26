Haberler

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın Dedesinin Cenazesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın Dedesinin Cenazesi
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın dedesi Selahattin Doğan, Çarşamba Rıdvanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye birçok yerel siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın dedesi Selahattin Doğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Doğan için Çarşamba Rıdvanpaşa Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namaz sonrasında cenaze, Zeyfeli Aile Kabristanı'na defnedildi.

Cenazeye, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

