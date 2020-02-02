Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: "Türkiye ayağa kalktı, tekrar oturma lüksü yok"

02.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:05

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Türkiye ayağa kalktı, tekrar oturma lüksü yok" dedi.



AK Parti Samsun 83. İl Danışma Meclisi Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplantıda yaptığı konuşmada önemli konulara değindi. Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada dik duruş sergilediğinin altını çizen Başkan Demir, "Türkiye, bu coğrafyada gönül coğrafyası dahil dünya insanlığının ciddi anlamda dikkatini çekmiş konumda. Artık ayağa kalktı, tekrar oturma lüksü yok, daha aşağıya oturamazsınız. Oturursak bizi lime lime ederler. 'Ya kalmayacaktın ya da kalktıysan gereğini yapacaksın' diye bir durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. İdlib'deki oyunu ve zulmü orada görüyoruz. Libya'daki oyunu görüyoruz. Allah'ın izniyle her birimizin gayreti ve çabası, milletimizin arzusu ve isteği, bizlerin ortaya çıkartacağı enerji, sinerji ile birlikte bütün Türkiye'yi böyle düşünecek olursak bu gibi durumların üstesinden tamamıyla geleceğiz" dedi.



"Afetlere müdahale konusunda Japonya'nın önünde 1. sıradayız"



Afetlerle mücadele konusunda Türkiye'nin dünyanın zirvesinde yer aldığını ifade eden Başkan Demir, "Deprem ve seller gibi konuları ancak yaşayanlar bilir. Bunlar çok büyük afetler. En son Elazığ'da depremle karşılaştık. Dünyada bu tür afetlere en etkin şekilde müdahale edebilen ülke Türkiye'dir. Bu konuda Türkiye'nin önünde bir ülke yok. Japonlar çok iyi, Türkiye bu konuda şu adan Japonlardan daha iyi. Bunu AFAD'ın kuruluş kanunu hazırlamış, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlıyken, onu kurup, Başbakanlığa bağlamış bir insan olarak gururla ifade ediyorum. AFAD şu anda sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok etkin bir konumda. Cumhurbaşkanlarımız ve bakanlarımız 4-5 saat içerisinde Elazığ'daydı. Bakanlarımız hala orada, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'da orada. Olayın ardından biz hemen belediye başkanları ile anlık irtibatla beraber 24 saat geçmeden yardım tırlarımızı Elazığ'a gönderdik" diye konuştu.



"Mart ayında iş makineleriyle mahallelere giriyoruz"



Mart ayı itibarıyla sokaklara girerek topyekun çalışmalara başlayacaklarını dile giren Demir, şunları söyledi:



"2019 yılı Samsun açısından beklediğimizden iyi geçti. 2020 yılının da öyle olmasını umuyoruz. Bin 100 km köyden dönen mahallelerimize yol yapacağız. Şu anda Ocak itibariyle 42 km'sini yaptık. Mart ayı itibariyle büyük ilçelerde daha çok olmak üzere iş makineleriyle çalışmalarımıza başlıyoruz. Seçim kampanyasında ifade ettiğimiz gibi ekskavatörüyle, kamyonlarıyla, greyderiyle, silindirleriyle bir mahalleye girip, bitirip öyle çıkacağız. Konteynırları da 3 ilçemizde ayarladık, onu da inşallah oralara koyacağız ve ziyaret edeceğiz. Belediye meclis üyelerimiz de bu çalışmalarda nöbet tutacaklar. Meclis üyelerimizle birlikte hep birlikte sahada işleri takip edeceğiz."



Toplantıda milletvekilleri adına konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise önemli mesajlar verdi. Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Dr. Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA