Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: "Samsun, Türkiye'nin kurtuluşunu müjdeleyen şehirdir" Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un, Türkiye'nin kurtuluşunu müjdeleyen şehir olduğunu bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un, Türkiye'nin kurtuluşunu müjdeleyen şehir olduğunu bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın koronavirüs salgınına rağmen alınan tedbirler kapsamında coşkuyla kutlandığını belirtti.

19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ebedileşmesinde önemli dönüm noktası olduğunu vurgulayan Demir, "İstiklal meşalesinin yandığı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda ilk adımın atıldığı Samsun'dan 101 yıl önce bugün başlayan bu mücadelenin ruhunu herkesin çok iyi anlaması, benimsemesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüşün başlangıcı 19 Mayıs'ın, aziz milletin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya duyurduğu gün olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Türk milletinin kahramanlıklarını, fedakarlıklarını, söz konusu vatan olduğunda nasıl kenetlendiğini, bu önemli tarihlerde ve sonrasında yaşananlarda görmemiz mümkündür. Samsun, bu anlamda Türkiye'nin kurtuluşunu müjdeleyen bir şehirdir. Bugün bu topraklarda başımız dik ve onurla yaşıyorsak 101 yıl önce bu şehirde kıvılcımı tutuşturulan İstiklal ruhu sayesindedir. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin de bir göstergesidir."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü gençlere armağan ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti'ni de Türk gençliğine emanet bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk milletinin güçlenerek yükselişini sürdürmesi için emaneti devralacak gençlerimize bu anlamda büyük görevler düşmektedir. Gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerin ışığında ülkemizin geleceği gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkesi ve milleti için şehadete yürümekte tereddüt etmemiş tüm şehitleri rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA