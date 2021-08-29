Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, gençlerle bir araya gelerek projelerini anlattı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir araya geldiği gençlere projelerini anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir araya geldiği gençlere projelerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, Mimar ve Mühendisler Grubu Samsun Şubesi tarafından yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Sessiz Kuşaktan Z Kuşağına Kent ve Mekan" Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

Mustafa Demir, Samsun'un gelecek vizyonundan söz etti, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Kent için çizdikleri 3 ana vizyona işaret eden Demir, "Bir, yatay kalkınmayı Türkiye'de en iyi başaran hatta dünyaya örnek olacak bir kent olma noktasında vizyonumuz var. İki, toprağımızı, havamızı, suyumuzu ve coğrafyamızı çok iyi korumak ve kollamak durumundayız. Üç, bu şehirde yaşayan tüm insanların hayatına olabildiğince pozitif katkı sağlamanın peşindeyiz. Bütün projelerimizi buna göre şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulda alınan eğitimlere hayat tecrübesinin de eklenmesi gerektiğini bunun için anne baba ve büyüklerin tecrübelerinin önemli olduğunu ifade eden Demir, şunları aktardı:

"Bize gelen her öneriyi dikkate alıyoruz ve öneri sahibiyle paylaşarak çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Bu şehir bölgenin merkezi. Samsun, Türkiye'nin en güzel şehri. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Bunun da kıymetini bilelim. Hep birlikte şehrimizi geleceğe taşıyacağız. Üç ana vizyon üzerindeyiz. Bunların araçlarına ulaşma noktasında ana konumuz bilgi, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanma hedefi. Bunu istiyoruz. Bunların dışında oluşturmak istediğimiz başka bir şey daha var. Bu şehre ait kültür, sanat ve edebiyat alanlarını nasıl geliştirebiliriz. Bizi biz yapan değerleri olabildiğine toplum hayatına yansıtmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü