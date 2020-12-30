Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den yeni yıl mesajı
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den yeni yıl mesajı

30.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:40
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den yeni yıl mesajı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni yıl mesajı yayımladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni yıl mesajı yayımladı.

Demir, mesajında, geçen yılın en önemli hadisesinin tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğuna işaret etti.

Bu dönemde çok sayıda vatandaşı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Demir, "Salgın sürecinde ailelerinden ve sevdiklerinden fedakarlıklarda bulunan tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu zorlu süreçte anlayışlı davranışlarıyla bizlere yardımcı olan siz değerli kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Demir, Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanan zorlu şartlara rağmen insanların huzur ve refahı için tüm gayretleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

" Salgının getirdiği sosyal ve ekonomik aksaklıklara rağmen daha yaşanabilir bir Samsun hedefinde gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. Yeni yıl ile birlikte yürütmekte olduğumuz projelerle Samsun'umuzun, adından sıkça söz edilen bir şehir olacağından şüphem yoktur. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle halkımızın hizmetindeyiz. Bu duygu ve düşünce ile 2021 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni yılda, huzurun, mutluluğun, refahın hakim olduğu yeni bir dünyada buluşmak dileğiyle, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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