Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den Kavak ilçesine ziyaret
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den Kavak ilçesine ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den Kavak ilçesine ziyaret
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kavak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kavak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Demir, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır ile görüşerek, talep ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kırsal Kayabaşı, Ilıca ve Talışman mahallelerine giden Demir, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan beton yol ve sathi kaplama çalışmalarını inceledi.

Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Demir, sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Amaçlarının Samsun geneline hizmet etmek olduğunu dile getiren Demir, "Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan alt yapı sorunlarını çözüme ulaştırma gayretindeyiz. Hizmet götüreceğimiz mahallelerimiz arasında kesinlikle ayrım yapmıyoruz. İlçelerimize, mahallelerimize hizmet amaçlı geziler düzenliyorum. Muhtarlıklarımızla, vatandaşlarımızla görüşmeler yapıyorum. Yapılması gerekenleri tespit ediyorum. Mahallelerimize ne yapmak gerekirse onu yapıyoruz." dedi.

Ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve Büyükşehir Belediyesi Kavak Fen İşleri Müdürü Buğra Usta da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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