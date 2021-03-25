Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, üniversite sınavında ilk bine giren ve okullarını birincilikle bitiren öğrencileri ödüllendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, üniversite sınavında ilk bine giren ve okullarını birincilikle bitiren öğrencileri ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce 17 ilçede 205 öğrenciye Mustafa Demir imzalı mektupların da içinde yer aldığı hediyelerin teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, eğitimin her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye ve Samsun'un aydınlık geleceğinin çocukların başarılarında saklı bulunduğunu belirtti.

Gençlerin başarı sağlamaları ve güzel yarınları inşa etmeleri için her türlü desteği vermeye hazır olduklarına işaret eden Demir, "Her zaman söylediğimiz gibi, eğitim bizim en öncelikli meselemizdir. Bu sebeple küçük sürprizler yaparak her zaman onların yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istedik. Öğrencilerimizin başarılarının daimi olmasını diliyor, hem kendilerini hem de ailelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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