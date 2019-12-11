Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

11.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:46
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir AA'nın

Büyükşehir Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyerek "haber", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Demir, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafından yana oy kullandı.

Kaynak: AA
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