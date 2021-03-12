Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir sahiplendiği kediye makamında bakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir sahiplendiği kediye makamında bakıyor

12.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:51
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir sahiplendiği kediye makamında bakıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sahiplendiği sokak kedisine makamında bakıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sahiplendiği sokak kedisine makamında bakıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demir, Büyükşehir Belediyesine ait Kedi Kasabası'ndan bir sokak kedisinin yavrusunu sahiplendi.

"Mayıs" adı verilen kediyi makam odasında besleyen Demir, günün yorgunluğunu da onunla atıyor.

Belediye binasının da maskotu olan ve makam odasının masasından ayrılmayan kediyi Başkan Demir, kendisi besliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nden herkesin kedi veya köpek sahiplenmesini istedi.

Buradan kendisinin de kedi sahiplendiğine işaret eden Demir, "Kedimiz, Belediyeye gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geldi. Samsun ile ilgili önemli kararlar aldığımız makam odasında o da bizimle birlikte güzel vakit geçiriyor. Onun makam odasında eğlenceli tavırlar sergilemesi ve oyunlar oynaması, yoğun çalışma hayatında biraz olsun bizim yükümüzü hafifletiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Murat Balcı Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir sahiplendiği kediye makamında bakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:01:31. #1.14#
title