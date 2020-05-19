Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Demir gençlerle canlı yayında bir araya geldi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Demir, gençlerle canlı yayında buluştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Demir, gençlerle canlı yayında buluştu.

Demir, Milli Mücadele'nin 101. yılında 17 ilçede yaşayan gençlerle sosyal medya üzerinden Gençlik Meclisi Toplantısı yaptı.

Gençlerin ilçeleriyle ilgili talep ve önerilerini dinleyen Başkan Demir, "Şehrimizi bizimle birlikte güzelleştirmek için çalışan gençlerimize katılımları ve görüşleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Demir, canlı yayında gençlerin sorun ve önerileri dinleyerek, yaşadıkları bölgelerdeki istihdamdan kentsel dönüşüme, kütüphane ihtiyaçlarından sokak hayvanlarının sorunlarına kadar pek çok konuyla ilgili gençlerin çalışmalarını ve gözlemlerini not aldı.

Gençlerle bu tür buluşmaları sık sık tekrarlayacaklarını belirten Demir, böylesine anlamlı bir günde Gençlik Meclisi Toplantısı'nı yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İlçelerde yapılması planlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgiler veren Demir, Samsun'un tüm bölgelerini gençlerle yarınlara taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: AA