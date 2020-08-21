Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığından "bilirkişi" açıklaması
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Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığından "bilirkişi" açıklaması

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Çarşamba Ovası'na inşa edilmesi planlanan biyokütle enerji santraliyle ilgili bilirkişi heyeti atandığı, heyette Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) görev yapan bilim insanları bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığından
21.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:16

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Çarşamba Ovası'na inşa edilmesi planlanan biyokütle enerji santraliyle ilgili bilirkişi heyeti atandığı, heyette Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) görev yapan bilim insanları bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada çıkan "Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nce, Çarşamba Ovası'nda kurulumu devam eden

biyokütle enerji santralinin imar planları ve ruhsatıyla ilgili açılan davalara ilişkin yeni

atanan bilirkişi heyetinde, ODTÜ'de görev yapan

bilim insanları bulunduğu yönündeki iddialar" üzerine basın açıklaması yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Mahkemeye, bilirkişi heyetinin Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görevli bilim insanlarından oluşturulması doğrultusunda talepte bulunulduğu ve bu

talep doğrultusunda mahkemenin Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bilirkişi heyeti

atadığı şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Samsun 3. İdare Mahkemesinde yargılaması devam eden biyokütle

enerji santraline ilişkin davalarda, bilirkişi görevlendirmesi yapılmamıştır.

Yargılama süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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