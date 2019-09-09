Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği'nden Başsavcı Kılıç'a ziyaret
Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya ve Yönetim Kurulu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya ve Yönetim Kurulu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Dernek Başkanı Urkaya, ziyarette, derneğin kuruluşunun 1. yıl dönümünde, derneğin
etkinlikleri, çalışmaları, üyelerinin sorunlarına kurumsal ve etkin çözümler üretmek için yönetim
kurulu olarak çaba ve gayret gösterdiklerini belirtti.
Derneğin projeleri konusunda bilgiler veren Urkaya, Başsavcı Kılıç'a, derneğin yürütmek istediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında sunum yaptı.
Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ise derneğin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek,
faaliyetleri takdirle karşıladıklarını, taleplerin değerlendirilmesi, projenin hayata bulması, bireylerin topluma
kazandırılması hususlarındaki hassasiyetlerinden dolayı Yönetim Kuruluna teşekkürlerini iletti.