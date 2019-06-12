SAMSUN Boğazına bıçak dayadıkları yaşlı çiftin altınlarını çalan şüpheliler yakalandı

Boğazına bıçak dayadıkları yaşlı çiftin altınlarını çalan şüpheliler yakalandı

Samsun'da kar maskesi takarak girdikleri evde boğazına bıçak dayadığı yaşlı çiftin altınlarını çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzüne kar maskesi takan Ömer K. (33), mahallede oturan M.Ç (77) ve G.H.Ç. (77) çiftinin evine gitti. Maskeli şüpheli, iddiaya göre ev sahibi yaşlı adamın boğazına bıçak dayayarak içeri girdi. Şüpheli, korku ve panil yaşayan yaşlı kadının boynunda bulunan 15 cumhuriyet altınını çaıp, olay yerinde bekleyen akrabası Ramazan K. (20) ile kaçarak bölgeden uzaklaştı.

POLİS HIRSIZDAN HIZLI DAVRANDI

Yaşlı çiftin ihbarı üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini kısa sürede belirledi. Polis ekipleri, şüpheli hırsızlardan önce davranarak bölgedeki kuyumculara şüphelilerin fotoğrafını dağıttı. Piyasa değeri 24 bin TL olan altınları bozdurmak için kuyumcuya giden şüpheliler, kuyumcunun durumu fark ettiğini anlaması üzerine kaçmaya çalıştı. Kuyumcu dükkanının bulunduğu bölgeye ulaşan yunus ekipleri, şüphelileri kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 'Nitelikli yağma' suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA