Samsun Bisikletliyle Evine Giden İmam, Namaz Çıkışı Silahlı Saldırıya Uğradı

Bisikletliyle evine giden imam, namaz çıkışı silahlı saldırıya uğradı

SAMSUN'un Canik ilçesinde bir caminin 17 yıllık imamı, namazın ardından bisikletiyle evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Ayşe Hatun Cami önünde yatsı namazı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Ayşe Hatun Cami'nde 17 yıldır görev yapan 50 yaşındaki Kerim Işıtan, namaz sonrası camiden çıkıp evine dönmek için bisikletine bindi. Ana yola çıkacağı sırada aniden önüne çıkan genci görünce frene bastı. Işıtan, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bu gencin tabancayla ateş etmesi sonucu sol bacağına isabet eden tek kurşunla yaralandı.

Işıtan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınlarını telefonla arayarak bilgi veren Işıtan, "Ben ufak bir kaza geçirdim, hastanedeyim şimdi haberiniz olsun" dedi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA