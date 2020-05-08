SAMSUN Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 Türk vatandaşı, Samsun'a getirildi
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SAMSUN Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 Türk vatandaşı, Samsun'a getirildi

SAMSUN Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 Türk vatandaşı, Samsun'a getirildi
08.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:50

Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 Türk vatandaşı, Samsun'a getirildiBİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nde bulunan 195 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Samsun'a getirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 Türk vatandaşı, Samsun'a getirildi

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nde bulunan 195 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Samsun'a getirildi. Kafiledeki 193 kişi, sağlık kontrolünün ardından yurtlara yerleştirilmk üzere otobüslerle Sinop'a götürülürken, 2 kişi ise yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 195 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçağa girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan 2 kişi, ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 193 kişi ardından otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştirilmek üzere Sinop'a götürüldü. Burada 14 gün süreyle gözetim altında tutulacakları belirtildi.

SAMSUN Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 Türk vatandaşı, Samsun'a getirildi

Kaynak: DHA

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