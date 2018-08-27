Samsun Bir Buçuk Yaşındaki Minik Doğa'nın Büyük Bayrak Sevgisi Hd

Samsun'DA, bir buçuk yaşındaki Doğa, babasının iş yerinde gördüğü Türk bayrağına koşarak öpmeye başladı. O anlar cep telefonuna kamerasına yansırken, sosyal medyada da ilgi gördü.

Altuğ-Nurdan Yüce çiftinin en küçük kızı olan bir buçuk yaşındaki Doğa, babasının iş yerine gitti. Babasının ofisinde bulunan Türk bayrağına yönelen minik Doğa, bayrağı öpmeye başladı. Ailesi de o anları cep telefonu kamerası ile çekerken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Evde olduğu zamanlarda da sık sık kağıt kalem alarak Türk Bayrağı'nı çizmeye de çalışan Doğa'nın bayrak sevgisi takdir topladı.