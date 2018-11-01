Samsun Bıçak Çeken Oğlunu 2 Kurşunla Öldüren Baba Tutuklandı

Samsun'un Havza ilçesinde kavga ettiği sırada bıçak çeken oğlunu tabanca ile vurarak öldüren baba Yaşar Erenler tutuklandı. adliyeden çıkarılan Erenler, "Allah kimseyi oğlu ile sınamasın" dedi.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Havza ilçesi Aşağı Yavucak Mahallesi'ne meydana geldi. Yaşar Erenler, ilçedeki evlerine ziyarete gelen oğlu Emre Erenler arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Emre Erenler, kavga ettiği babasına bıçakla saldırmak istedi. Aile bireyleri de araya girerek, baba ile oğlu sakinleştirilmeye çalıştı. Kavganın büyümesi ve kendisine bıçak çekilmesine öfkelenen baba Yaşar Erenler, ruhsatsız tabancasını oğluna yönelterek 2 el ateş etti. Babasının silahından çıkan kurşunlarla göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralanan Emre Erenler, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, baba Erenler'i gözaltın aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yaşar Erenler, bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyeden dışarı çıkarılan Yaşar Erenler, "Allah kimseyi oğlu ile sınamasın" dedi. Emre Erenler'in Havza ilçesinde bulunan dedesinin evini zorla sattırmaya çalışıp babası ve annesinden para almak istediği iddia edildi. Emre Erenler'in daha önce anne ve kız kardeşini de bıçakla yaraladığı öne sürüldü.