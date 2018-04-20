Samsun Besk'e Kargodan Kupa Çıktı

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Samsun BESK'in kupası kargo ile gönderildi. BESK Başkanı Yakup Özden, "Komite şampiyon olmamıza engel oldu, şaka gibi üçüncülük kupasını gönderdiler" dedi.

Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün (BESK) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda (European Wheelchair Basketball Clubs Organızatıon) Türkiye'yi temsil etti.

Üçlü averajla lider oldu

2016 yılında da bu turnuvada şampiyon olan Samsun BESK, a grubunda yer aldı. Grup maçlarının ilkinde Alman rakibi Pfeffersport Devils Berlin'e 29-23 yenilen Samsun BESK, diğer Alman rakibi Hamburger Fischköpfe'yi 34-19 yendi. Samsun BESK, Hollanda temsilcisi Friso Rollers takımını da 19-12 yenerken, grupta üçlü averaj ile ilk sırada yer aldı.

Masa başında karar

Ancak organizasyonun teknik komitesi, 2016 yılında da şampiyon olan Samsun Bedensel Engelliler Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı, organizasyonun kurallarının dışına çıkarak, öyle bir karar aldı ki; Samsun BESK'i üçüncü ilan etti. Samsun BESK'in Başkanı Yakup Özden ve kafilenin uluslararası basketbol sporunun uzmanlarınca yapılan itirazlar ve ortaya konan yönetmelikler, bu haksız kararın değişmesini sağlayamadı.

İtiraz kabul görmedi

Bunun üzerine turnuvadan çekilen takım, yurda dönüş yaptı. Aradan geçen iki haftalık süreçte kulübe gelen kargodan üçüncülük kupasının çıkması herkesi şaşırttı. Yaptığı hatayı geç de olsa anlayan organizasyon komitesinin sorunu böyle çözmeye çalıştığını kaydeden Başkan Yakup Özden, "İtirazlarımızda ne kadar haklı olduğumuzu anladılar, anlamasına da çok geç oldu" diye konuştu.

"Final oynamalıydık"

"Final oynamalıydık" diyen BESK Başkanı Özden şunları söyledi:

"Uluslararası kurallar, üç takımın puan eşitliği olması durumunda kendi aralarındaki yapılan müsabakalara bakılır, ikili averajdan sıralama yapılır' diyor. Ancak bu organizasyonda çift maç olmadığı için direkt olarak sayısal toplamlara bakılır. Puan eşitliği halinde yediğini attığından çıkarılmasıyla oluşan averaja göre 'sıralama belirlenir' diyor. Biz diğer takımlara göre daha çok artı averaja sahiptik. Komite farklı bir hesaplama metoduyla bizi grup birincisi ilan etmeyip, üçüncü sıraya itti. Onlara göre 5'ncilik, 6'ncılık maçı oynamalıydık. Oysa biz önce yarı final, kazanırsak final, kaybedersek üçüncülük, dördüncülük maçı oynarız diye itiraz ettik."

"Neye göre üçüncülük?"

İtirazlarının kabul görmediğini kaydeden Özden, "Haklı itirazlarımızı karşı taraf anlamak istemedi, biz de protesto ederek organizasyondan çekilip eve döndük. Kısacası yine şampiyon olmamızı istemediler. Ancak iki hafta sonra kargodan üçüncülük kupası çıkageldi. Neye göre böyle bir karar aldılar anlamakta zorluk çekiyoruz" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. - SAMSUN