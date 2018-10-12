Samsun Belediyesi Atıklardan Gübre Üretecek

İLYAS GÜN - Samsun Büyükşehir Belediyesi katı atık depolama alanı içinde bulunan biyogaz bertaraf tesisinde hayvan atıkları, meyve posaları ve fındık zurufu gibi atıklardan organomineral gübre (organik ve kimyasal ham maddelerin harmanlanmasıyla oluşturulan gübre türü) üretimi yapacak.

Samsun Avdan Enerji Üretim Ticaret AŞ İl Koordinatörü Sinan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait katı atık depolama tesisinde, metan gazından elektrik üretimi yaptıklarını söyledi.

Samsun'a çevre illerden çok sayıda atık geldiğine işaret eden Bektaş, bunları bertaraf etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından lisanslı biyogaz bertaraf tesisi kurduklarını ifade etti.

Biyogaz tesisine Karadeniz Bölgesi'ndeki kümes hayvanları, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile meyve posası gibi organik atıkları kabul ederek bertarafını sağladıklarını aktaran Bektaş, "Bertaraf yaparken fermente olan ürünleri katı ve sıvı olarak ayırıyoruz. Sıvı bölümü, sıvı ham madde gübre yapılacak şekilde ayırt ediliyor. Katı tarafı ile organomineral gübre oluşuyor. Organomineral gübre ile fındık bahçesinde yaptığımız bilimsel deneme başarılı oldu." dedi.

Bektaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde danışman öğretim görevlileri ile önce Teknopark'ta bilimsel laboratuvar çalışması yapıldığını, daha sonra bölgesel ürünlere yönelik organomineral gübre uyguladıklarını, yapılan denemede ürünlerin kalite ve miktarında artış elde edildiğini anlattı.

Organomineral gübrenin piyasaya sunulması için küçük bir fabrika kurduklarını aktaran Bektaş, şunları kaydetti:

"Piyasaya arz ettiğimiz gübrelerin içine baktığımızda, bu gübre fermente olduğu için diğer gübrelere göre daha iyi sonuç veriyor. Ürüne odaklı gübre üretebilme şansı yakaladık. Bu gübre her türlü tarım arazilerinde uygulanabilir ama daha çok Karadeniz Bölgesi'ne has ürünlere uygulamak istiyoruz. Çünkü Türkiye için üretilen gübrelerde İç Anadolu veya Karadeniz bölgeleri için ayrı gübre yapılmıyor. Oysaki İç Anadolu ve Karadeniz'in toprak yapısı çok farklı. Ürün kalitesinin artması için Karadeniz'deki fındık, çay ve çeltik ürünlerine yönelik gübre üreteceğiz."

Bektaş, gübre piyasasında belirsiz olduğunu ancak üretecekleri organomineral gübrenin piyasadaki fiyatlardan daha uygun olacağını da sözlerine ekledi.