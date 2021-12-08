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Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü, deplasman gideri için destek bekliyor

Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü, deplasman gideri için destek bekliyor
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü, deplasman gideri için maddi destek bekliyor.

SAMSUN (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Samsun Basketbol İhtisas Spor Kulübü, deplasman gideri için maddi destek bekliyor.

Kulüp Genel Menajeri Nilüfer Aydoğan, yaptığı açıklamada, 14 Aralık Salı günü İstanbul'da oynayacakları Uludağ Basket maçı için deplasman giderlerini karşılamayacak durumda olmadıklarını söyledi.

Deplasmana gitme giderinin 7 bin lira olduğuna işaret eden Aydoğan, "Ancak o kadar paramız yok. 9 deplasmanımız kaldı, onca emeğe yazı olacak. Şehrin bürokratları, iş insanları neden sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek olmaz, anlayamıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan şehrin önde gelen bürokrat ve iş insanlarına çağrı yaptık. Beklediğimiz rakamlar o kadar küçük ki... 13 genç kız sporcunun geleceğine dokunmak bu kadar basitken, bu sahipsizlik bizleri üzüyor." ifadelerini kullandı.

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AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

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