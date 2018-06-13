Samsun Başbakan Yıldırım CHP'nin Şimdi 2 Tane Genel Başkanı Var Hd

Başbakan Yıldırım CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı var (4)

CUMHUR İTTİFAKININ ARKASINDA RABİA VE YENİKAPI RUHU VAR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Amasya'daki programlarının ardından Helikopter ile Samsun'a gelerek burada Batıpark'da gençlerle buluştuktan sonra Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başbakan Yıldırım valilik defterini imzaladıktan sonra vali Kaymak'tan Samsun hakkında bilgiler aldı. Başbakan Yıldırım daha sonra Kurtuluş Yolu'na giderek burada Samsunlularla birlikte sahur yaptı.

Yapılan sahurun ardından konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'Projeler, işler saymakla bitmez. Samsun'a yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bugün piyasada adaylar dolaşıyor. Ne diyorlar, vaatlerde bulunuyorlar ama düşünüyorlar. 'Acaba ne yapsak, hangi vaatte bulunsak' yol vaadinde bulunalım diyorlar bir bakıyorlar Samsun'un yolları yapılmış. Türkiye'nin yolları yapılmış. Yol diyorlar, bunu da yapmış, hastane, bunu da yapmış diyorlar. Sinirleniyorlar, 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Samsun bu yıkım ekibine geçit verecek misiniz 24 Haziran'da yapım ekibine Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına oylarımızla gerekli desteği verecek miyiz 24 Haziran'da Samsun yeni bir rekora imza atmaya hazır mısın Bu iş burada bitmez. Masamızda bir şehidimiz Burak Çelik Akalın'ın babası Ekrem Akalın var. Bu şehidimiz Afrin şehididir. Şehidimizi ve bu vatan için canını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum? dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Edirne'de Selahattin Demirtaş'a yaptığı ziyarete tepki gösteren Başbakan Yıldırım, 'Bir yandan hizmetleri yaparken, bir yandan da ülkemizin bekası için başımıza bela olan terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Biz bunu yaparken, biz terörle, PKK ile amansız mücadele yaparken, Cumhurbaşkanı adaylarından birisi adaylığı belli olur olmaz, soluğu Edirne'de aldı. Acaba Edirne'yi mi özledi, Edirneli vatandaşları mı özledi derken, bir baktık Edirne'de teröristlerin baş destekçisini ziyarete gitmiş. Bakın Samsun, Türkiye'nin beka meselesi var. Bu bölgede ülkemiz hakkında bir plan kuruluyor. Bu plan güney sınırlarımızda bir terör devleti oluşturma planıdır. Bu planı bozmaya hazır mısın Samsun Ülkemiz hakkında şer odaklarının kurduğu bu tezgahı bozacak mıyız' diye konuştu.

Cumhur ittifakının arkasında rabia ve Yenikapı ruhu olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, 'Cumhur ittifakının arkasındaki ruh rabiadır, Yenikapı ruhudur. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini kabul eden anayasa değişikliğidir. Biz bu yola MHP ile ülkücü kardeşlerimizle beraber çıktık. Beraber yürümeye devam ediyoruz. Türkiye'yi şaha kaldırmaya var mısınız Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçecek miyiz AK Parti ile durmak yok. 2 gün sonra bayramımız var. Ama bu ay iki tane bayramımız var. Birinci bayramdan sonra 24 Haziran Demokrasi Zafer Bayramını da şimdiden tebrik ediyorum' şeklinde konuştu.