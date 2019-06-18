Samsun Barosundan Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Samsun Baro Başkanı Keremi Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir, Samsun Baro Başkanı Keremi Gürbüz ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

İlçede uzun yıllar avukatlık yaptıktan sonra Belediye Başkanı olarak hizmet etme fırsatı bulduğunu belirten Özdemir, "20 yıl boyunca büyük onurla avukatlık yaptım. Allah nasip etti, halkımızın da teveccühüyle belediye başkanı olarak doğduğum ve büyüdüğüm ilçeme hizmet etme imkanı buldum. Ziyaretlerinden ötürü Sayın Samsun Baro Başkanı Keremi Gürbüz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Gürbüz de bir meslektaşlarını belediye başkanı olarak görmekten mutlu olduklarını dile getirerek, "Allah hizmetlerinizi daim eylesin. Bir avukat olarak ilçenize yapacağınız hizmetlerde bir avukatın hassasiyeti, adalet duygusuyla hareket edecek güzel hizmetlere imza atacağınıza eminim. Yeni görevinizde başarılar dilerim." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Gürbüz, Özdemir'e hediye sundu.

Kaynak: AA