Samsun Barosunda internet üzerinden yemin töreni yapıldı
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Samsun Barosunda internet üzerinden yemin töreni yapıldı

Samsun Barosunda internet üzerinden yemin töreni yapıldı
07.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Samsun Baro Başkanlığınca, göreve başlayacak avukatlar için internet üzerinden yemin töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Samsun Baro Başkanlığınca, göreve başlayacak avukatlar için internet üzerinden yemin töreni düzenlendi.

Yeni Adliye Sarayı'ndaki Baro Başkanlığında gerçekleştirilen Avukatlık Yemin ve Ruhsat Töreni'nde, Samsun Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ile internet üzerinden bağlantı kuruldu.

Törende, stajını tamamlayan 8 avukat yemin edip cübbe giydi.

Baro Başkanı Kerami Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, töreni salgın nedeniyle alınan tedbire uyarak yapmak istediklerini söyledi.

Yeminin, yönetim kurulu üyelerinin huzurunda olması gerektiğini, bu nedenle üyelerin programa internet üzerinden bağlandıklarını anlatan Gürbüz, "Arkadaşlarımız yeminlerini başkanlıkta yaparken, yönetim kurulu üyelerimiz töreni evlerinden ve bürolarından izliyor. Amacımız, genç meslektaşlarımızın ruhsatlarını geciktirmemek hem de salgın nedeniyle alınan tedbirlere mümkün olduğunca uyarak fiziksel mesafeden insanlarımızı koruyabilmek. Bu noktada belki de Türkiye'de ilk kez böyle bir yemin ve ruhsat töreni gerçekleştirilmiş oluyor." diye konuştu.

Gürbüz, topluma örnek bir meslek grubunda olduklarını, yaptıkları törenle de topluma mesaj verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu salgının üstesinden gelebilmemizin yegane yolu kendimizi ve tüm insanlarımızı mümkün olduğunca kalabalık ortamdan uzak tutmak ve izole etmekten geçiyor. Bugünkü törenle bunu gerçekleştirdiğimizi ümit ediyoruz. Bu boyuttaki salgın insanlık tarihinde nadir görülen bir olay. Beklenmedik böyle bir duruma karşı bizim de elimizdeki imkanlarla yeni şartlar oluşturmamız ve bu doğrultuda baronun işleyişiyle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Tarihi günlere şahitlik ediyoruz. Bugünkü törenimiz de bunlardan bir tanesi."

Yemin ederek cübbe giyen avukatlardan Şevval Yaşar ise törenin hayalinden farklı olduğunu belirterek, "Daha kalabalık, daha coşkulu bir tören beklemiştik. Baromuzun uzun yıllardır yaptığı gibi. Ama bu sağlık süreci nedeniyle böyle oldu. Sorun değil. Baromuz ve adliyemiz tedbirler almışlar. Bize de böyle nasip oldu. Sağlık olsun diyelim." ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı Gürbüz, tören sonunda yemin eden genç meslektaşlarına belgelerini vererek cübbelerini giydirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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