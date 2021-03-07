Samsun Baro Başkanı Yıldıran eski eşi tarafından darbedilen kadına hukuki destek vereceklerini bildirdi
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Samsun Baro Başkanı Yıldıran eski eşi tarafından darbedilen kadına hukuki destek vereceklerini bildirdi

07.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:28
Samsun Baro Başkanı Yıldıran eski eşi tarafından darbedilen kadına hukuki destek vereceklerini bildirdi

Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, 5 yaşındaki çocuğunun önünde darbedilen kadına hukuki süreçte destek olacaklarını söyledi.

Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, 5 yaşındaki çocuğunun önünde darbedilen kadına hukuki süreçte destek olacaklarını söyledi.

Yıldıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olayla ilgili büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Kadının çocuğunun gözleri önünde darbedilmesinin içlerinde büyük yaralar açtığını ifade eden Yıldıran, "Hepimiz izledik görüntüleri, içimizde buna ilişkin çok yara var. Maalesef her görüntüyle, her şiddet olayıyla biraz daha kanıyor. " dedi.

"Bu zamana kadar sesi olamamışız maalesef"

Yıldıran, olayın ardından ilgili yerlerle görüşüp çalışma başlattıklarını ve taraflarla görüşmeler yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Mağdur kadınla görüştüm. Şu an kendini ifade edebilecek durumda değil. Uykuya meyilli. Yüzünde çok ciddi anlamda ödemler var, dıştan da görülebilen. Beyin ödemi de varmış. Vücudunda çok ciddi kırıklar olduğu için özel bir pozisyonda yatırılıyor. Bu zamana kadar sesi olamamışız maalesef. Ben bir avukatım, 20 yılımı geride bıraktım. Anneyim. O çocuğun buna şahit olması sebebiyle çok çok üzgünüm. İnanın böyle anlarda insan profesyonelliğini baro gibi bir meslek kuruluşun başkanlığını bir yana bırakabiliyor ama anne olmak gerçekten çok farklı. Çocuğumun dizilerde bile bu tür bir sahneye şahit olmasıyla çok tedirgin oluyorum. O çocuk hepimizin çocuğudur, çok kıymetli. Bundan sonra sesleri olacağız. Çok net."

Çocuğun ve annenin yanında olacaklarını vurgulayan Samsun Baro Başkanı Yıldıran, Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonu ve yönetim olarak konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Yıldıran, şu an devam eden bir soruşturma olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sadece ceza anlamında değil, kamu davası açılacak. Kendisi zaten tutuklandı. Davaya müdahil olacağız, zanlının tutuklu yargılanmasını talep edeceğiz. Bunun yanında nafaka, çocuğun babayla şahsi ilişkisinin sınırlandırılması hatta kaldırılması ve maddi manevi tazminat dosyalarında da anne ve kızının yanında olacağız. Kadının ayakta durması, çocuğuna ve kendisine, geleceğine sahip çıkması, ayaklarının üzerine basabilmesi için de ne varsa yapılacak, hepsini yapacağız."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de konuyu takip ettiğine işaret eden Yıldıran, "Çocuk şu anda bir psikolog eşliğinde rehabilite edilecek. Bir psikolog da atanmış." diye konuştu.

Kızının gözleri önünde dövüldü

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, E.M. eski eşi İbrahim Zarap tarafından 5 yaşındaki kızının gözleri önünde sokakta darbedilmişti.

Kafasında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli Zarap ise gözaltına alınmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının çocuğunun gözü önünde dövülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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