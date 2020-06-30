Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz görevinden istifa etti Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Samsun Barosunca, barolarla ilgili yapılması planlanan değişikliğe tepki amacıyla Onur Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gürbüz, burada yaptığı basın açıklamasında, TBMM Başkanlığına sunulan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etmediklerini belirterek, "Haklarınızı helal edin. Ben an itibarıyla Samsun Barosu Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu görevi sürdürmeyeceğim. Hem bugün içinde bulunduğumuz şartlara tepki hem de geçtiğimiz 15 gün içinde yaşadıklarımdan dolayı bunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Gürbüz, açıklamasının ardından cübbesini çıkararak alandan ayrıldı.

Kaynak: AA