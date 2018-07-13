Samsun Baro Başkanı Gürbüz Açıklaması

Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, "Hukuk devletinin olduğu yerde adalet, adaletin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde yatırım, yatırımın olduğu yerde üretim, üretimin olduğu yerde kalkınma, kalkınmanın olduğu yerde zenginlik, zenginliğin olduğu yerde bölgesel ve küresel liderlik vardır." dedi.

Baro lokalinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, devletin hemen hemen her kurumuna sızmış olduğu anlaşılan FETÖ ve benzeri terörist unsurların devletten titizlikle temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda binlerce kamu personelinin mesleğinden ihraç edildiğini belirten Gürbüz, "Ancak bu ihraçların tamamına yakınının ilgililerin savunması dahi alınmadan yapılmış olması ve bu insanların büyük çoğunluğunun hangi eylem ya da eylemleri nedeniyle terör örgütüyle irtibatlı olduklarının somut bir şekilde açıklanmamış olması insanları suçsuzluğunu ispat etmek gibi bir durumla karşı karşıya bırakmıştır. Halbulki hepimizin bildiği gibi esas olan ve olması gereken suçsuzluğu değil, suçluluğu ispat etmektir. Bu bakımdan mesleğinden ihraç edilenlerin ve buna Olağanüstü Hal işlemleri İnceleme Komisyonu nezdinde 22.06.2018 tarihi itibariyle yapılan itiraz başvurusu sayısı 108 bin 905'tir. Komisyon tarafından verilen karar sayısı 21 bin 500 dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 87 bin 405'tir." dedi.

Karar verilen 21 bin 500 başvurunun bin 300'ünün kabul, 18 bin 200'ünün ret ve 2 bini ise ön incelemede olduğunu belirten Gürbüz, bu nedenle kesinlikle bu davalara bakacak idare mahkemelerinin sayısının artırılması ve söz konusu itiraz ve davalar sonuçları çok hızlı bir şekilde sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Demokratik hukuk devletinin insanların olmazsa olmazı olduğunu dile getiren Gürbüz, "Hukuk devletinin olduğu yerde adalet, adaletin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde yatırım, yatırımın olduğu yerde üretim, üretimin olduğu yerde kalkınma, kalkınmanın olduğu yerde zenginlik, zenginliğin olduğu yerde bölgesel ve küresel liderlik vardır." ifadesini kullandı.

Gürbüz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden de beklentilerini dile getirdi.