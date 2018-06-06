Samsun Balık Tutmaya Gittiği Irmakta Boğuldu

Samsun'un Terme ilçesinde ırmak kenarına balık tutmaya giden bir kişi dengesini kaybederek düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti. Olay Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İftara kadar vakit geçirmek için Kesikkaya Mahallesi'nde bulunan Kızlar Irmağı'na giden Mustafa Yüksel'den (37) ailesi uzun süre haber alamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte ırmak kenarına gelen aile, oğullarının eşyaları ve su üzerinde ölü balıkların görülmesi üzerine boğulma ihtimalinden şüphelendi. Olay yerine çağrılan Terme Arama Kurtarma ekiplerinin yaptıkları aramalar sonucunda Yüksel'in cansız bedenine ulaşıldı. Yüzme bilmediği ve evli olduğu öğrenilen Mustafa Yüksel'in ölümü ile ilgili Terme İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.