Samsun balık tutan dalgıçtan denizde ata'ya saygı

Samsun balık tutan dalgıçtan denizde ata'ya saygı

Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygıSamsun'da saatler 09.05'i gösterdiğinde balık tutan bir dalgıç, denizin içinde Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

10.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:39
Samsun balık tutan dalgıçtan denizde ata'ya saygı

Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygı

'da saatler 09.05'i gösterdiğinde balık tutan bir dalgıç, denizin içinde 'e saygı duruşunda bulundu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle sahilde seyir halinde bulunan otomobiller klakson çalmaya başladı. 2 dakika süren saygı duruşunda, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Bu sırada balık tutan bir dalgıç, denizin içinde saygı duruşuna katıldı. O anlar da, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Samsun balık tutan dalgıçtan denizde ata'ya saygı
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