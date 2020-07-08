Samsun Balık Hali'nde bu sezon 10 bin ton balık işlem gördü Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı balık halinde bu sezon işlem gören 30 tür balıktan en fazla tüketilen hamsi oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı balık halinde bu sezon işlem gören 30 tür balıktan en fazla tüketilen hamsi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Mustafa Güler, yaptığı yazılı açıklamada, 6 bin 182 metrekare alanda yer alan balık halinde her yıl binlerce ton balığın iç piyasaya sürüldüğünü belirtti.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona eren balık sezonunda Samsun Balık Hali'nde 30 tür balığın işlem gördüğüne işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu sezon halde 10 bin ton balık işlem gördü. En fazla tüketilen ise hamsi oldu. Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde su ürünlerinin toptan alım ve satımı balık halinde yapılır. İç tüketime arz edilmek üzere tekneden tekneye veya doğrudan su ürünleri sanayisine yapılacak satışlar hariç, balık hali ve toptan satış merkezi dışında su ürünleri toptan satışı yapılması yasaktır."

Güler, su ürünlerinin belediye mücavir alanları içinde perakende olarak satışını yapan lokanta ve benzeri yerlerin bu ürünlerin balık halinden veya toptan satış merkezinden geldiğini belgelemesi gerektiğini, balık hali içinde perakende satış yapılamayacağını kaydetti.

Kaynak: AA