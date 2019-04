Samsun Bale İçin Samsun'a Yerleşti

Bale için Samsun'a yerleşti

Gürcistan'da küçük yaşlarda baleye başlayan Ana Gorgiashvili (28), geldiği Samsun'da eğitim aldıktan sonra Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bünyesine katıldı. Samsun'da birçok gösteride sahneye çıkan Gorgiashvili, Türkiye'yi ve Samsun'u çok sevdiğini belirterek, Buradayken sanki evimdeymiş gibi hissediyorum. Bale benim hayatım, onsuz kendimi düşünemiyorum dedi.

Gürcistan'da, 6 yaşında bale yapıp, dans etmeye başlayan ve ülkesinde kurs gören Ana Gorgiashvili, eğitiminin geri kalanını etkilendiği Samsun'da sürdürmeye karar verdi. Tiflis Opera ve Balesi'nde dans eden Gorgiashvili, Türk geleneklerinin kendi gelenekleriyle benzer olduğuna karar verip, 2012 yılında Samsun'a yerleşti. Hayatında değişiklik yapmak için Samsun'a yerleşen genç balerin, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü bünyesine katıldı, eğitimlerinin ardından gösterilerde sahne almaya başladı. Balede gösterdiği performansla ilgi odağı olan Gorgiashvili, Türkiye'yi ve Samsun'u çok sevdiğini söyledi.

'TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM'

Her kız çocuğu gibi kendisinin de dansı çok sevdiğini anlatan Gorgiashvili, 'Annem ve babam da bunu görüp beni bale okuluna götürdüler. Ben de bu şekilde baleye başlamış oldum. Yaklaşık 3-4 sene Tiflis'te dans ediyordum. Daha sonra 'bir değişiklik olsun' diye burada da denemek istedim. Buraya geldikten sonrada burada kaldım. Yaklaşık 8 yıldır da burada yaşıyorum. Burada da bir Türk ile nişanlandım. Samsun'da ve Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Çünkü birbirimize çok yakınız. Buradayken kendimi evimde gibi hissediyorum. Hem Tiflis de buraya çok yakın. İstediğim zaman gidip gelebiliyorumö dedi.

'BALERİN OLMAK ÇOK ZOR'

Bale yapacaklara önerilerde bulunan Gorgiashvili, 'Aslında biz her zaman aç kalıyoruz sayılır. Özellikle temsil günlerinde her şeyimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Temsil gününde yediğimiz yemeklere, aldığımız proteinlere ve uyku düzenimize çok dikkat etmeliyiz. Çünkü temsil günü en güçlü halimizde olmamız gerekiyor. Bu yüzden her şeyimize çok dikkat etmeliyiz. Hürrem Sultan oyununun oynayacağımız zaman, bana 'Sen Hürrem olacaksın dediler' bu benim için çok büyük bir sorumluluktu benim için. Koreograflar bize rollerimizi nasıl oynamamız gerektiğini anlatıyorlar. Bunun dışında ben de karakterin nasıl biri olduğunu öğrenebilmek, Türk tarihinde nasıl bir kadın olduğunu, nasıl davranışları olduğunu öğrenebilmek için araştırmalar yapıyorum. Bazen evde aynanın karşısına geçip 'acaba Hürrem gibi oldum mu' diye kendime bakıyorumö diye konuştu.

'BALE BENİM HAYATIM'

Sahne aldığı oyunlardan sonra yanına gelen küçük kızların kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Gorgiashvili, Bizim yanımıza gelen, sahnede bizi izleyen küçük kızlar bize gelip 'ne kadar güzelsin, ne kadar tatlısın' diyorlar. Bize balenin kolay olup olmadığı soruyorlar. Bale yapmak aslında hem kolay, hem de zor. Eğer bunu yapmayı seviyorsan gerçekten kolay. Bale için disiplin en önemli şeydir. Sabah başlıyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. Bazen provalar gece saatlerine kadar sürüyor. Hemen hemen her gün bu rejimde çalışmak zorundayız. Bale benim hayatım onsuz kendimi düşünemiyorum dedi.

