SAMSUN BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİRYOLU HİZMETİNİ DURDURDUK-ek
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SAMSUN BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİRYOLU HİZMETİNİ DURDURDUK-ek

BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİRYOLU HİZMETİNİ DURDURDUK-ekSamsun'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kirazlık mevkii yan yol hattında, demir yolu hemzemin geçişi ve köprü projesi ile ilgili incelemelerde bulundu.

14.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:09
SAMSUN BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİRYOLU HİZMETİNİ DURDURDUK-ek

BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİRYOLU HİZMETİNİ DURDURDUK-ek

Samsun'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kirazlık mevkii yan yol hattında, demir yolu hemzemin geçişi ve köprü projesi ile ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Turhan ardından Valilik ziyaretinde bulundu.

Burada yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Ulaştırma hepinizin bildiği gibi hayatımızın her anında her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir hizmet. Şuanda dünyayı sarsan bir sağlık problemi var, koronavirüs problemi. Bütün dünya bununla ilgili olarak teyakkuz halinde acil durum ilan edilmiş durumda. Biz de hükümet olarak sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ve sağlık bilim kurulunun tavsiyelerini sağlık bakanlığımızın kararlarını ulaştırma alanındaki gerek yurt içi gerekse yurt dışı ulaştırma hizmetleri konusunda bazı tedbirler alma zorunluluğu hasıl olmuştur. Dün bu konu ile ilgili olarak sayın sağlık bakanımızla birlikte açıklamalar yaptık. Bildiğiniz gibi şu anda hava yolu ulaşımında 14 ülkeyle hava yolu bağlantısını kestik. Yine özellikle doğu komşumuz İran'la olan demir yolu ve kara yolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz. Yine hakeza Irak ile, yine Sofya demiryolu bağlantımızı da hizmetimizi de durdurduk. Bunların tek amacı var insanımızın sağlığını korumak, ülkemizi korumak. Bununla ilgili olarak Sağlık Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığı'mızın karaları doğrultusunda bu süreler kısaltılıp uzatılabilecek" dedi.

'SAMSUN-KALIN DEMİRYOLU YENİLEME ÇALIŞMALARI 1 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK'

Samsun-Kalın(Sivas) demiryolu hattı yenileme çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, 'Demir yolu tabi Samsun Limanı'nın iç Anadolu bölgesine bağlantısını sağlayan Samsun-Sivas hattındaki çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu projeyi inşallah hizmete açacağız. En geç bir ay içerisinde tamamlanır. Bazı eksik kalan toparlanma işleri var bunları inşallah önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız' dedi.

'ANKARA-SAMSUN HIZLI DEMİRYOLU İHALESİ YIL SONUNDA YAPILACAK'

Bakan Turhan, Ankara-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi ile ilgili bilgi vererek 'Ankara-Samsun Hızlı Demiryolu Projesinin de sonlarına doğru yaklaştık. Bu yılsonunda inşallah projeyi tamamlayıp, tamamlandıktan sonra da ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu Samsunumuza başka bir önem katacak, Samsun'un ulaşım alt yapısını daha da güçlendirmiş olacak. Bir başka deyişle bu hızlı demir yolu Mersin Limanı ile Samsun Limanı'nı birbirine demir yolu sistemiyle de entegre etmiş olacak. Samsunumuzu Ankara'ya otoyol standardında bir karayolu projesiyle de bağlamak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Ankara-Samsun Otoyolu ve devamında Bafra-Ünye çevre yolu ile birlikte bu projemizin de son aşamasına yaklaşıyoruz. İlk etapta Ankara Derice kesimini yap, işlet, devret yöntemiyle ihalesini yapmayı planlıyoruz. Ondan sonra da kalan kesimlerin ihalesini yapıp bunu da bölgemizin ulaşım alt yapısını güçlendirmek için hayata geçireceğiz' diye konuştu.

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SAMSUN BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİRYOLU HİZMETİNİ DURDURDUK-ek

Kaynak: DHA

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SAMSUN BAKAN TURHAN: IRAK, İRAN, SOFYA DEMİRYOLU HİZMETİNİ DURDURDUK-ek

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