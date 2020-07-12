SAMSUN Bakan Soylu'nun acı günü
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SAMSUN Bakan Soylu'nun acı günü

Bakan Soylu'nun acı günüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun kalp yetmezliği sonucu vefat eden kayınpederi Metin Dinç (81), Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

12.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:14

Bakan Soylu'nun acı günü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun kalp yetmezliği sonucu vefat eden kayınpederi Metin Dinç (81), Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç, kalp yetrmezliği sonucu kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Dinç için Bafra Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile vatandaşlar katıldı. Bakan Soylu cenazede taziyeleri kabul etti. Dinç, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İkizpınar Mahallesi Benliuşağı Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

SAMSUN Bakan Soylu'nun acı günü

Kaynak: DHA

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