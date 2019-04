Samsun Bakan Selçuk Yapay Zekada Öne Çıkan Ülkeler Dünyada Söz Sahibi Olacak

Bakan Selçuk Yapay zekada öne çıkan ülkeler dünyada söz sahibi olacak

Samsun'da, 13'üncü Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapay zekanın sürekli konuşulan bir konu olduğunu belirterek Burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı çok net olarak görülüyor dedi.

Samsun'da düzenlenen 13'üncü Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması başladı. Yarışmada, Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, KKTC, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Turks ve Caicos Adaları ve Türkiye de dahil olmak üzere 17 ülke, 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katıldı. Yarışmanın bu yıl ki teması 'Yapay Zeka Uygulamaları' olarak belirlendi. Yarışmanın temalı, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino, insansız hava aracı, insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama ve serbest proje olmak üzere toplam 12 kategoriden oluştuğu belirtildi.

TOPLAM 216 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

12 Nisan'da tamamlanacak yarışmada dereceye giren ekiplere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birer dizüstü bilgisayar, başarı belgesi, madalyon ve kupa verileceği ifade edildi. Ayrıca TÜBİTAK tarafından yarışma kategorilerinde birinci olan yarışmacı ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin 500'er lira, ikincilik ödülüne layık görülen öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin'er lira, kategorilerinde üçüncü olan yarışmacı ve danışman öğretmene kişi başı bin 500'er lira ödül verileceği belirtildi. 12 kategoride toplam ödül miktarının 216 bin lira olduğu ifade edildi. Yarışmayı kurallara uygun olarak yönetmek için üniversitelerin robot kulüplerinden 67 öğrencinin hakemlik yapacağı, TÜBİTAK tarafından belirlenen 5 jüri üyesinin ise anlaşmazlıkları karara bağlayacağı kaydedildi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın açılış programına Samsun'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BAKAN SELÇUK 'YAPAY ZEKAYA' DİKKAT ÇEKTİ

Törende konuşan Bakan Selçuk, yapay zekanın sürekli konuşulan bir konu olduğunu belirterek Burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı çok net olarak görülüyor. Bu güne kadar benim tecrübelerim şunu gösteriyor eğer gençlere imzan sağlanırsa belirli bir atmosfer oluşturulursa, son derece verimli başarılı işler projeler çıkarıyorlar. Her zaman vizyon sahibi bir gençlik görüyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. 2023 eğitim vizyonu çalışmalarımızla bu anlamda yapay zekanın da desteğiyle bütün sektörlerimizle bağlantılı olarak daha fazla büyüyecektir, gelişecektir diye umut ediyorum ve bunlarda gençlerin de imzasının olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Türkiye'de robot teknolojisi her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Dünya çapında ödüllerimiz var bunu da gururla izliyorum. Bu salondaki arkadaşlarımızdan gençlerden bir ödül bekliyorum dünya çapında. Robot teknolojinin Nobel'i olan ödülü almayı kendisine hedef olarak koyan gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız dedi.

