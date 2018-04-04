Samsun-Bakan Elvan Nükleer Teknoloji, Kalkınma Sürecini Tetikleyecekek-Hd

Bakan Elvan Nükleer teknoloji, kalkınma sürecini tetikleyecekEK

BAKAN ELVANHERKES TÜRKİYEMİZE SALDIRIYOR

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Bakan Elvan, Samsun'un ekonomi, sağlık, tarım, eğitim, turizm konularında elinde bulundurduğu potansiyel ve avantajları anlattı. Bakan Elvan, daha sonra Ak Parti il başkanlığına giderek İl Başkanı Hakan Karaduman ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Burada partililere hitaben konuşma yapan Bakan Elvan, '7 düvele karşı mücadele veriyoruz. Herkes ülkemize Türkiye'mize saldırıyor. Afrin'e bir operasyon gerçekleştiriyoruz, teröristlere karşı, terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz bu bile gelişmiş birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Ama biz ne yapıyoruz onların dediklerini değil vatandaşımızın dediklerini yapıyoruz. Onların doğruları bizim doğrularımız anlamına gelmiyor. Ak Parti hükümetlerinin en büyük farkı kendi kararını kendi veren ve halkıyla bütünleşen bir parti olmasıdır. Birilerinin telkinleriyle birilerinin yönlendirmeleriyle hareket eden bir parti değildir. 2002'de biz yola çıkarken ne dedik 'Vesayet odaklarını tamamıyla ortadan kaldıracağız' dedik. Artık bizim anlayışımızda vesayet yok. Halk ne diyorsa o var dedi.