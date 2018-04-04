Samsun Bakan Elvan Nükleer Kalkınma Sürecini Tetikleyecek

Bakan Elvan Nükleer kalkınma sürecini tetikleyecek

Samsun'a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 'Nükleer teknoloji hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan biz sayın Cumhurbaşkanımızın ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in beraber temelini attığı bu yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz ve Türkiye'nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruzö dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Samsun'a geldi. Bakan Elvan, kentte bir otelin salonunda gerçekleştirilen 11'inci Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. 16 ilin valileri, belediye başkanları, rektörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Bakan Elvan konuşma yaptı. Türkiye olarak bir yandan yoğun bir şekilde yatırımlarla ülkeyi büyütmeye ve güçlendirmeye çalıştıklarını diğer taraftan da terörle amansız bin şekilde mücadele etmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Elvan, 'Dün Türkiye için çok önemli bir yatırımın temelini attık ki bana göre Türkiye'nin kalkınma sürecinin tetikleyicisi olan bir yatırımın temelini attık. Türkiye'nin en büyük yatırımı tam 20 milyar Dolarlık bir yatırım. Türkiye'yi özellikle nükleer alanda söz sahibi yapacak, bu teknolojiye sahip olmasını sağlayacak olan çok önemsediğimiz ve çok önemli bir yatırım. Nükleer teknoloji hemen hemen her alanda kullanılan ve ileri teknoloji alanında ihtiyaç duyulan önemli sektörlerimizden bir tanesi. Bu açıdan biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in beraber temelini attığı bu yatırımı ülke olarak çok önemsiyoruz ve Türkiye'nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruzö diye konuştu. Bakan Elvan, Türkiye'nin 2017 yılında yüzde 7. 4'lük bir büyüme performansı gösterdiğini söyleyerek 'Bu çok önemli ve ciddi bir başarıdır. 2016 yılı sonlarında ve 2017 başlarında uluslararası organizasyonlar, birçok yerli ve yabancı basın mensupları gazeteciler ve yazarlar özellikle yurt dışından Türkiye'nin ekonomik açıdan çöküşe doğru gittiğini ifade eden yazılar yazıyorlardı. Türkiye'nin yüzde 2 civarında büyüyebileceğini, daha faza büyüyemeyeceğini söyleyen kesimler vardı. Ama Türkiye olarak biz 2017 yılında G 20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alarak en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik. Bu büyümenin kompozisyonuna baktığımızda tarım ve sanayide, hizmetler sektöründe bir büyüme görüyoruz. Net ihracatımızın büyümeye pozitif katkı sağladığını görüyoruz. Yatırımlarımızın büyümemize önemli bir katkı sağladığını görüyoruzö şeklinde konuştu. Bakan Elvan, sağlıklı bir büyüme gerçekleştirildiğini dile getirerek 'Bazı kesimler Türkiye'nin 2017 yılında sağlıklı büyümediğini hatta hormonlu büyüdüğünü ifade edenlere en büyük cevap Türkiye'nin yapmış olduğu ihracatın ve sağlamış olduğu yatırımların büyümeye katkısıdır. Diğer taraftan yine 2017 yılımız ihracat performansı açısından önemli bir yıl oldu. İhracatımızı 157 milyar Doların üzerine çıkardık. 2018 yılında ihracattaki güçlü performansımız devam etti ve 2018 yılının ilk çeyreğinde ihracatımızda yüzde 9'luk bir artışla 160.4 milyar Dolar ile rekor bir seviyeye ulaştık. Mali disiplini asla elden bırakmadık. Mali disiplin konusunda asla taviz vermedik ki bu konuda da çok değişik ifadeler kullanan kesimleri zaman zaman görüyoruz. Bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde orta vadeli programımızda 2017 yılı için yüzde 2' ydi. Biz yüzde 1.5'luk bir performans gerçekleştirdik. Yani beklenenden 0,5 puan daha düşük bir bütçe açığını 2017 yılında gerçekleştirdik. İstihdamda ise Aralık sonu itibarıyla 1 milyon 635 bin kişilik ilave istihdam sağladığımızı görüyoruz. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. İşsizlik oranımız halen iki basamaklı ama düşme eğilimine girmiş durumda. Fakat istihdam oluşturma alanında Türkiye dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alıyorö diyerek sözlerine şöyle devam etti'Bir taraftan terörle mücadele edeceksiniz 7 düvele karşı mücadele edeceksiniz bu terör örgütlerine karşı mücadele edeceksiniz ama diğer taraftan da ekonomide dünyanın en hızı büyüyen ülkeleri arasında yer alacaksınız. Bu kolay bir iş değil ama hükümetimiz bunu başardı. Evet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı, dik duruşu ve bu konuda oluşturmuş olduğu güçlü siyasi istikrar ülkemizin önünü daha da açmıştır bundan sonraki süreçte de açacaktır. İçte ve dışta çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi milletimiz için yarınlarımız için veriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz için veriyoruz. Ekonomide diplomaside askeriyede de emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Şer odaklarına, ülke düşmanlarına ve her türlü mesnetsiz iddialarla bizlere karşı taarruza geçenlere en iyi cevabı her alanda veriyoruz bundan sonra ki süreçte de vermeye devam edeceğiz. Türkiye için karamsar tablo çizenlerin beklentilerini boşa çıkarak ekonomik ve toplumsal istikrardan hiçbir şekilde taviz vermedik ve bundan sonraki süreçte de vermeyeceğiz. Güçlü siyasi iradesi dinamik özel sektörü ve çalışkan milletiyle Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel yoktur diye düşünüyoruz.ö Bakan Elvan, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde 11'inci Kalkınma Planı'nın biteceğini söyleyerek 'O açıdan 11'inci Kalkınma Planımıza çok büyük önem veriyoruz. İlk kez bir kalkınma planı hazırlarken özel ihtisas komisyonları dışında 81 ilde çalışmalar yaptık. Burada yerelin düşüncesi nedir İllerimizin öncelikleri nedir İllerimiz Türkiye'ye nasıl bakıyorlar Türkiye'ye yönelik öncelikleri nedir Gençlerimizin öncelikleri nedir Kadınlarımızın öncelikleri nedir Bunları il il toplantı yaparak tespit etmeye çalıştık. 81 ilde yaklaşık 250 toplantı gerçekleştirildiö diye konuştu.Bakan Elvan'ın konuşmasının ardından toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.