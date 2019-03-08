Samsun Bahis Çetesine Operasyon 7 Gözaltı

Bahis çetesine operasyon 7 gözaltı

Samsun merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis yoluyla 1 yıl içinde 8 milyon 336 bin 38 TL para alışverişi yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen polis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik takip sonucu yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, Samsun, İstanbul, Kütahya, Giresun, Sakarya, Bartın, Trabzon ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 yıl içinde 34 farklı şehirden 123 katılımcıdan 8 milyon 336 bin 38 TL para alışverişi yaptıkları belirlenen şüpheliler Selçuk K., Ercan B., Cihan A., Hamit M., Davut T., Tugay T. ve Ünal T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA