Samsun Bağımsız Adayı Usta: Buraya Bedel Ödeyerek Geliyorum

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız adaylığını açıklayan Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bedel ödemekten korkmadım ve bedeli de ödedim. Ben buraya bedel ödeyerek geliyorum. Bundan sonra da bunun bedeli neyse ödemeye hazırım. Verilecek bir can varsa o canı vermeye de hazırım ben. Milletimin menfaatini siyasi ikbalime tercih ettim. Şimdi de kendimi bu millete teslim ediyorum" dedi.

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Erhan Usta, kente gelerek düzenlenen programa katılanlara hitap etti. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıktığı ilk nokta olan Tütün İskelesi'nin önünde gerçekleştirilen programda Usta, büyükşehir belediye başkanlık adaylık nedenlerini ve vaatlerini anlattı.

Meclis faaliyeti yürüttüğü 4 yıl boyunca Samsun'da parti ayrımı gözetmediğini kapısının herkese açık olduğunu söyleyen Usta, "Bundan sonra da parti ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklaşacak bir belediye başkan adayı olması sizlere vaat ediyorum. Benim arkamda bir siyasi parti yok benim arkamda bir sermaye de yok. Benim arkamda siz varsınız, bu bir gönüllülük hareketidir. Kutuplaştırıcı bir siyasi ortam var. Bu ortamda insanlar rahat oy veremiyorlar. Çünkü bir tarafa sizi hemen yaslayıveriyorlar. Bu siyasi ortam seçmenin özgür iradesine gem vuruyor. İşte o yüzden biz seçmenin bu engele takılmasını istemediğimiz için bağımsız olarak çıktık. Herkesin adayı olmak istedim. Bütün Samsun'u kucaklamak istedim" diye konuştu.

'SEÇMEN ALTERNATİFSİZ BIRAKILIYOR'

Usta, seçimlere giderken ittifakların yapıldığını söyleyerek, "Bundan aslında bakarsanız seçmen rahatsız. Seçmene adaylar dayatılıyor. Seçmen alternatifsiz bırakılıyor. Biz diyoruz ki en güzel ittifak seçmenin tabanda yaptığı ittifaktır. İşte bizde bu ittifakın adayı olmak istiyoruz. İstemediğimiz kişilere oy vermek zorunda kalmamalıyız. İşte o yüzden bu mücadeleyi ben bir demokrasi mücadelesi olarak görüyorum Samsun 'da bir meşale yakacağız. Nasıl oluyormuş görecekler. Samsun'da bağımsız seçiliyor mu seçilmiyor mu bunu vatandaş gösterecek inşallah. Bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız kolay bir mücadele olmayacak" dedi.

Usta, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu güne kadar hiçbir şeyde kolaycılığa kaçmadım. 'Bana ne demedim en zoruna talip oldum. Bugüne kadar gerek bürokrasi hayatımda gerekse siyaset hayatımda ilkelerimden hiç taviz vermedim. Sözümün arkasında durmaktan korkmadım. Bedel ödemekten korkmadım ve bedeli de ödedim. Ben buraya bedel ödeyerek geliyorum. Bundan sonra da bunun bedeli neyse ödemeye hazırım. Verilecek bir can varsa o canı vermeye de hazırım ben. Milletimin menfaatini siyasi ikbalime tercih ettim. Hep milletin menfaati yanında oldum. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını gündeme getirirken o önergeye evet derken milletin yanında oldum. Burada ben partimin hakkını hukukunu savundum gene milletimin yanında oldum. Şimdi de kendimi bu millete teslim ediyorum." - Samsun

Kaynak: DHA